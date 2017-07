Bokskattejakt, filmvisning og bokloppemarked

Dette kan biblioteket friste med under Finnsnes i Fest.

Bokskattejakten ble allerede etablert i den tiden Arne Harald Steilbu var daglig leder på bokhandelen Bok & Media på Finnsnes.

– Akkurat når vi startet med bokskattejakten har vi ikke undersøkt, men hvis vi sier 10 år tror jeg ikke vi tar for hardt i. En av døtrene mine, som nå går på videregående, var ikke store jenta dengang, påpeker Arne Harald Steilbu.

I de senere årene har man utvidet tilbudet til å gjelde ulike aldersgrupper.

– Vi har en skattejakt for barn fra seks til 10 år og en for aldersgruppa 10 til 15 år. Vanskelighetsgraden er selvsagt tilpasset alderen til de som deltar i de to gruppene, forklarer Nina Høgmo.

– Er det fortsatt lov for foreldre å hjelpe til litt?

– Når det gjelder de eldste ungdommene så tror jeg ikke de vil ha foreldrene med. Men det er selvsagt lov for foresatte å delta, dette skal jo være en familieting, svarer Steilbu.

Et ekstra hint

Nytt av året er at man kan bruke mobiltelefonen som hjelpemiddel hvis man står fast.

– Man laster ned en app som gjør det mulig å scanne en QR-kode som er trykket på svarskjema. Da får man opp en tekst som gir et ekstra hint om hva løsningen er, forklarer Steilbu.

Både kart og spørreskjema vil man finne i boks som blir satt opp ved inngangen til kulturhuset. Men dette kan også fås på Lenvik Bibliotek.

– Vi tror at dette kan gjøre det ekstra interessant å være med på bokskattejakten.

– Hva kan dere lokke med av premier?

Som alltid før er premiene bøker. Helt nye bøker som vi har kjøpt inn til dette formålet. Og her det jo naturlig nok snakk om barne- og ungdomsbøker, og man velger selv i omlag 15 ulike titler.

I tillegg til bokskattejakt viser biblioteket gratis film tilpasset barn, ungdom og familie hver dag under Finnsnes i Fest.

– Dette er filmer som er ganske ny, og som alt det andre koster det ingenting å se film hos oss, understreker Nina Høgmo.

Loppemarked

Det eneste som koster noe er det man kjøper på det tradisjonelle bokloppemarkedet som biblioteket har avviklet i en årrekke under Finnsnes i Fest.

– På bokloppemarkedet kan man rett og slett gjøre skikkelige røverkjøp. Og det er viktig å understreke at vi ikke bare selger bøker. Vi tilbyr DVD-er og komplette årganger med tidsskrifter. Alt til svært gunstige priser.

– Er dette et tilbud folk vet å sette pris på?

– Ja, det vil jeg si, selv om de står og venter på at vi skal låse opp dørene om morgenen.

– Er dette bøker dere ikke vil ha inne lenger?

– Ja, men det er ikke fordi de er gamle og utslitte. Vi selger dem fordi vi trenger plass til nye bøker vi kjøper inn.

Høgmo og Steilbu opplyser også at man ikke trenger kontanter i lommeboka for å gå på bokloppemarkedet.

– Biblioteket har nå anskaffet en betalingsterminal slik at man kan betale med kort. Det måtte nesten gjøres, nå for tiden er det jo svært få som har kontanter på seg lenger.

Finnsnes i Fest arrangeres i år i perioden 31. juli til 5. august.