– Det er på høy tid at man fokuserer på dette

Slaget om Dunkerque er nå blitt spillefilm. Kinosjef Kay-Erling Ludvigsen mener det er på tide at man fokuserer også på denne delen av krigshistorien.

Onsdag 19. juli vises den amerikanske filmen «Dunkirk» for første gang på Finnsnes Kino, samt i Norge og verden for øvrig.

– Dette er en verdenspremiere, og det er flere grunner til at jeg har ekstra store forventninger til denne filmen. Den største grunnen er at Christopher Nolan både har skrevet manuset og har regien på den. Alt den mannen tar i blir det kvalitet av, understreker Ludvigsen, og fortsetter:

– Mange forbinder kanskje denne regissøren spesielt med filmene «Batman Begins», «The Dark Knight» og «The Dark Knight», som riktignok ble hans kommersielle gjennombrudd. Men han har også laget kvalitetsfilmer som «Memento», «Interstellar» og «The Prestige».

Signatur

Kay-Erling Ludvigsen mener at det er to nålevende regissører man kan kjenne igjen bare ved å se en liten snutt av filmene de har laget.

– Disse to er Christopher Nolan og Quentin Tarantino. Disse har et helt spesielt uttrykk. Nolan på sin side har en mørk tone i sine filmer. Sin helt egen signatur på alt det han gjør.

Når det gjelder rollebestningen i «Dunkirk» så består den ikke av de mest kjente navnene.

– Nolan har valgt skuespillere som er på en stigende kurs. Han får skuespillerne i sine filmer til å yte maksimalt, og det å medvirke i en av hans filmer betyr ofte et gjennombrudd for skuespillerne.

Mindre kjent

Kinosjefen tror også det som skjedde i Frankrike i 1940 har kommet litt i skyggen av andre historiske hendelser under den andre verdenskrigen.

– Det har nok å gjøre med at vi, kanskje spesielt filmskapere, ofte fokuserer på seierene de alierte hadde i denne krigen. Denne filmen tar jo for seg det motsatte, her er det snakk om å komme seg ut av en situasjon med livet i behold. Men denne hendelesen er en viktig del av krigshistorien, og det er på høy tid at man fokuserer på den med en film som dette.

– Filmen har bare fått 12 års aldersgrense her til lands.

– Ja, og det tyder på at Nolan ikke har laget en film som nærfokuserer på vold og blod. At den har 12 års aldergrense betyr at barn ned i ni år kan se den sammen med foresatte. Jeg vil likevel be foreldre tenke seg om får de lar såpass små barn se den. Barn reagerer forskjellig på det de ser, og dette er en krigsfilm som skildrer krigshandlinger.

God sommer

Kay-Erling Ludvigsen kan også melde om et godt resultat på Finnsnes Kino så langt denne sommeren.

– De som har gått best hos oss er filmer som «Grusomme Meg 3», «Transformers: The Last Knight» og «Spider-Man: Homecoming». Det er nok disse filmene som gjør at vi hittil i år har solgt noe 11.000 billetter mot noe over 8.000 på samme tidspunkt i fjor. Vi har også en del spennende filmer som kommer. Ikke minst gjelder det barne- og familiefilmer.

– Pluss at været har vært på din side?

– Jada, været som har vært i sommer er et veldig godt kinovær. Men litt tilbake til «Dunkirk», som jeg personlig tror kan bli en sommerens kvalitetsfilmer og en historietime det kan være vel verdt å få med seg.