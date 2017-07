Inviterer til sommersanger

«Sommersang på Berg» er blitt en årlig tradisjon som på det meste har samlet over 300 mennesker.

Roy-Frode Løvland og hans familie overtok den gamle gården på Dyrøya i 2009.

– Vi bygde blant annet en platting over muren til den gamle driftsbygningen. Da den var ferdig syntes vi at det ble såpass fint at vi fant ut at vi hadde lyst til å arrangere en konsert der. Til vår store overraskelse kom det faktisk 170 mennesker og hørte på oss, forteller Roy-Frode Løvland.

Siden da har det vært fast tradisjon å ha konsert der, som regel på nestesiste eller siste søndag i juli måned.

– Det eneste unntaket var i 2012, da vi overlot scenen til Anneli Drecker i forbindelse med et Arvid Hanssen-jubileum og et samarbeid vi hadde med hans tekster, forklarer Løvland.

Historie

– Tror du at noe av grunnen til at folk kommer også er at filmen «Søsken på Guds jord» ble spilt inn på denne gården?

– Det tror jeg sikkert, det er en del som snakker om dette. Noen har kanskje lyst til å se stedet der filmen ble spilt inn, mens andre kommer på grunn av de naturskjønne omgivelsene.

Løvland vet ikke hvor langt tilbake i tid det har vært gårdsbruk på Berg, men han kjenner etterkommere av noen av de som har drevet gårdsbruket.

– Av mennesker som kommer på konsertene har jeg også fått vite en del om stedet som var nytt for meg. Av folk som har gode minner fra dette stedet.

– Var filminnspillingen her grunnen til at dere overtok denne gården

– Egentlig ikke, det var noen bekjente som visste at vi var ute etter et slik sted som tipset oss. De hadde sett det gamle gårdsbruket når de tok hurtigbåten til Harstad, og mente at det kunne være noe for oss.

– Hvor mange har det vært på disse konsertene?

– På det meste har det vært over 300 mennesker på konsertene. Det synes vi er veldig bra.

Medvirker

Foruten Roy-Frode Løvland og hans kone Lise medvirker og to av deres døtre og en sønn i årets konsert. Eldste sønn er på førstegangstjeneste og kan ikke møte opp.

– Ellers har Lise en del korpsfolk i sin familie. Det gjør at vi i tillegg kan stille bortimot et fullt korps på konserten 23. juli.

– Hva slags repertoar kan man vente seg?

– En del eget stoff, og en del fra konsertshowet «Trollmøte», som jeg blant annet har skrevet musikk til tekster av Arvid Hanssen til.

Vertskapet sørger for salg av bålkaffe og lefser, og ordner også med muligheter for grilling. Men det man ønsker å grille må man ta med selv.

– Det må også nevnes at man må gå omlag tre kilometer fra der man setter bilene for å komme til Berg. Og også at dette arrangementet er væravhengig. Vi har instrumenter og elektronikk på utenscenen som gjør det umulig å spille hvis regnet høljer ned. Vi har heller ikke mulighet til å flytte konserten innendørs. Derfor håper vi som vanlig på oppholdsvær, sol og fine temperaturer søndag 23. juli, slutter Roy-Frode Løvland.

