Lindström kaster kortene — nytt tivoli

Lindström Tivoli kaster nå kortene etter lang og tro tjeneste for Finnsnes i Fest.

I en årrekke har Lindström Tivoli vært den som har besørget underholdningen for barn og unge på Heimlymyra under Finnsnes i Fest. Det er en epoke som nå er over.

Legger inn årene

– Lindström har nå bestemt seg for å legge inn årene etter mange år med tivolidrift. Etter denne sesongen kaster han kortene og pensjonerer seg, forklarer festivalsjef Beate Seljens i Finnsnes i Fest.

Av den grunn tar Lindström med seg et annet tivoli til årets Finnsnes i Fest.

– Dette tivoliet heter Hugos Tivoli, og det er Lindström selv som har ordnet med å få det til Finnsnes.

– Kommer Hugos Tivoli for å sondere terrenget?

– Slik kan man sikkert uttrykke det. Finnsnes er et sted som dette tivoliet ikke har besøkt før.

Større opplegg

– Er det Hugos Tivoli som skal operativt under Finnsnes i Fest fremover?

– Det er det vi jobber med, og håper å få til.

– Må det være tivoli under Finnsnes i Fest?

– Ja, det synes jeg. Dette er tilbud som er etablert og som alle er blitt vant til er på Finnsnes under festuka. Våre yngste brukere, altså barn og unge, ville nok bli svært skuffet hvis tivoliet skulle bli borte.

Beate Seljenes har selv en datter som har vært og er tivoligjenger.

– Hun har ofte sagt at hun kunne ønske seg et noe annerledes tivolitilbud. Etter så mange år på Finnsnes er det klart at de fleste av målgruppa har prøvd det som er å prøve på Lindstöm Tivoli. Etter det jeg forstår kan Hugos Tivoli tilby et nytt og større opplegg enn sin forgjenger. Så dette bli nok bra.