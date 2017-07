Flere grunner til at kinoen åpner lenger

Det er flere grunner til at Heggelia Kino holder lenger åpen denne sommeren.

Det opplyser kinosjef Vidar Fagerli ved Heggelia Kino.

– En av grunnene er at vi har flere soldater inne enn vanlig denne sommeren, noe som har med dimmiteringstidspunkt å gjøre. Og jeg vil gjerne at de skal ha et kinotilbud mens de er her, forklarer Fagerli.

Attraktive filmer

Den andre grunnen har med sommermenyen på nye filmer å gjøre.

– Det er noen filmer som går opp i sommer som jeg gjerne vil vise mens de fortsatt er helt fersk. Dette gjelder blant annet den første kinofilmen om Brannmann Sam og «War for the Planet of the Apes». For det tredje er det et ønske om å også kunne vise film midt på sommeren, så er det opp til hver enkelt om de vil benytte seg av dette tilbudet eller ikke.

– Er sommeren en dårlig tid for kino?

– Ikke nødvendigvis. Det kommer blant annet an på hvilke filmer som går opp og hvordan været er. Er været dårlig kan det være bra å søke ly i en kinosal, er det veldig varmt kan det være bra å kjøle seg litt ned samme sted. Men folk går nok fortsatt mer på kino i den mørke årstiden.

– Når stenger du kinoen?

– Etter premieren på «Dunkirk» 19. juli. Jeg rekker kun én visning av den, men kommer nok til å sette den opp igjen så fort kinoen åpner igjen. Det er en film som baserer seg på en virkelig hendelse, og som jeg personlig har stor tro på, og som jeg tror kan være en fin film å vise på høstens første seniorkinovisning.

Passert 10.000

Vidar Fagerli holder ikke dørene til kinosalen lukket så lenge denne sommeren.

– Allerede 12. august skal vi være klar til å vise film igjen, så det blir en ganske kort sommerlukking denne gangen.

– Er det å holde lenge åpen om sommeren noe du kan tenke deg til å fortsette med?

– Det er ikke umulig. Er det like mange soldater inne neste sommer er det en god grunn til å holde lenger åpen.

– Det å holde lenger åpen innvirker vel også på årsresultatet?

– Det er klart, særlig hvis man kan tilby nye filmer som selger i denne perioden. Vi har til nå år passert 10.000 solgte billetter, og ligger dermed bra an til å nå 20.000, som er det målet vi setter oss hvert år når det gjelder det totale besøket.