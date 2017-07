Tilbud for både små og store

Førstkommende helg avvikles Tranøydagan. Interessen for arrangementet er stigende.

Det sier leder Solfrid Torgersen i Tranøy Kirkeforening, som i de senere år har stått som arrangør av Tranøydagan.

– Siden vi tok over ansvaret for Tranøydagan har vi merket en økning i besøket. I år synes jeg vi har et veldig bra program med noe for både små og store. Vi er spesielt fornøyd med at vi får Sunniva og Ivar Jarle hit. Konserten med dem tror jeg vil bli veldig fin, sier Torgersen.

Sang blir det også når Ivar Jarle Eliassen leder et allsangopplegg midt på dagen lørdag 15. juli.

– Vi har fått trykket opp hefter med sangene, og oppfordrer flest mulig å bli med på dette.

Solfrid Torgersen kan også friste med en gratis konsert med Dag Palm. Han bor i Sverige, men har sine aner fra Tranøybotn.

Historikk og vandring

Er man interessert i historikken til Tranøy bør man få med seg innlegget til Otto Nylund lørdag ettermiddag, som etterfølges av en kulturvandring ledet av Bjørnar Nylund.

– Det ikke Otto vet om Tranøya er kanskje ikke verdt å vite, så både foredraget og kulturvandringen anbefales på det varmeste, understreker Torgersen.

– Men kan du by på noe å spise også?

– Å jada. Når det gjelder varm mat så kan vi by på lapskaus og varme pølser. Men også vafler og andre godsaker.

Både servering og bodesalget er lagt til den tidligere prestegården.

– Her er det kun hjemmelagt produkter som selges. Blant annet lefser, gomme, tørrfisk og karameller. Noen husflidsprodukter selges også, forklarer Torgersen.

For de minste

For de minste kan man blant annet tilby tur med Elias-båt, hesteridning og skattejakt.

– Etter en ordentlig skatt, altså?

– Ja, det er ikke noe juks her i gården, men jeg kan vel si såpass at alle som deltar får noe igjen for det.

Søndag 16. juli er satt av til høytidsgudstjeneste med Morten Hagen. Gullkonfirmanter deltar også i år, og det vil også være barndåp.

– Også denne dagen er det salg av varm mat. Det hele avsluttes med en kultuvandring ledet av Bjørnar Nybrott.

Tranøydagan i år arrangeres som man forstår i dagene 15. og 16. juli.