Klar med nytt show

Heggelia og Finnsnes er to av stedene som får besøk av Honningsvågrevyen til høsten.

Det skjer fredag 6. og lørdag 7. oktober. Fredag er der Istindportalen i Heggelia som får besøk, mens Kulturhuset på Finnsnes står på gjestelisten dagen etter.

Honningsvågrevyen nye show har fått tittelen «Over Fifty Snill Og Grey». En tittel som trolig både henspeiler på alderene på utøverne i revyen, antall timer på veien og en spillefilm som det er laget en oppfølger av for ikke så lenge siden.

Snill og grei

– Joda vi i revyen er faktisk snill og grei, men etter tyve år med show fra Nordkappi nord til Lindesnes i sør merkes det nok litt på EU kontrollen. Litt rust, litt distingvert «grey» i hår og skjegg. Men, tross alt bra stand etter så mange kilometer, skriver Honningsvågreveyn selv om sitt siste scenepåfunn.

For noen år tibake solgte Honningsvågreveyen ut flere kulturhus på Finnsnes, på det meste bortimot tre av dem med sitt nokså spesielle bidrag til humorsjangeren. Det er trolig tilstander som ikke kommer tilbake, men de etter hvert ganske voksne mannspersonene fra Finnmark holder altså fortsatt koken.

– Det nye showet vårt vil ha noen tilbakeblikk fra våre tidligere reiser, men alle tekstene er nye. Karakter som Kliff Arne og førsteelskeren fra Bø følger oss selvfølgelig videre. Vi er jo født og oppvokst i Finnmark, så vårt etniske opphav bærer vi stolt med oss, understreker revygjengen.

Jobb

Det er bare en ting som teller for ensemblet fra nord.

– Vår jobb er å få folket til å le, men det lurer litt alvor bak all galskapen også. Ingen kan føle segtrygge. Lensmann, prest, bruktbilselger, politiker- you name it. Vi følger med. Intensjonen vår er å treffe vårt publikum på hjemmebane, du skal føle at det er deg det handler om.Vi gleder oss til ny sessong, vi starter på max og peiser på utover. Vi er over fifty, vi er snill og grey, og vi kommer snart til deg.