Fremfører nordnorske salmeskatter

Lørdag 15. juli fremfører Sunniva Håkestad Eliassen og hennes far Ivar Jarle Eliassen «Arktisk Salmesang» i Tranøy kirke.

Det skjer på første dag under Tranøydagan, som i år arrangeres lørdag 15. og søndag 16. juli.

– «Arktisk Salmesang» er jo et konsertkonsept som min far og jeg har utviklet sammen. Vi har fremført det flere steder i landet. Det er nok litt forskjellig fra gang til gang alt etter hvilken tid på året det er. På Tranøya vil det være det vi kan kalle et sommerlig repertoar, forklarer mezzosopranen Sunniva Håkestad Eliassen.

Som vanlig er det Ivar Jarle Eliassen. Komponist og tidligere kantor i Lenvik menighet, nå kulturrådgiver i Nord-Hålogaland bispedømme, som akkompagnerer henne.

– Kan du røpe litt av repertoaret som skal fremføres på Tranøya?

– Det jeg kan si med sikkerhet akkurat nå er at samtlige av salmene og sangene vi plukker ut til «Arktisk Salmesang» har det til felles at de er skrevet av nordnorske komponister og tekstforfattere. Akkurat hvordan det blir på Tranøya er ikke helt avgjort ennå.

Booket inn

Sunniva Håkestad Eliassen har ikke opptrådt i Tranøy kirke før.

– Det vil være første gang for meg, og også første gang min far og jeg gjør noe sammen i denne kirke. Pappa har nok spilt der i andre sammenhenger før.

– Hvordan ser du på det?

– Jeg må si at det er noe jeg gleder meg til å gjøre. Det er jo en flott, gammel kirke, og Tranøya som sted er jo et eventyr i seg selv.

– Ble dere spurt av Tranøydagan-arrangør Tranøy menighet om å gjøre denne konserten?

– Vi ble booket på vanlig måte. Når jeg kommer nordover for å gjøre denne konserten er det fordi det er jobben min. På den andre side må det understrekes at det alltid er hyggelig å kunne gjøre noe på hjemmebane.

Inntim setting

Sunniva Håkestad Eliassen mener at det vil være en veldig spesiell setting i den gamle kirken på Tranøya.

– I forhold til Finnsnes kirke, hvor vi gjorde «Arktisk Salmekonsert» sist, er jo denne kirka mye mindre og dermed en mer intim arena. Det betyr en større nærhet både for publikum og for oss som skal gjøre vårt beste for å underholde dem. I denne kirka er det også bare et trøorgel, noe som sikkert også vi sette sitt preg på konserten.

– Siden dette er en konsert med musikk av nordnorske tonekunstnere er vel også din far representert?

– Ja, både han og Trond Hellemo, som har gjort slike ting sammen.

Konserten sammen med datteren er ikke det eneste Ivar Jarle Eliassen bidrar med under Tranøydagan.

– Jeg vet at han også skal ha en allsanggreie tidligere på dagen denne lørdagen. Men det er også alt jeg vet, påpeker mezzosopranen.

– Har du en oppfordring å komme med til slutt?

– Det må jo være at jeg håper at folk tar turen ut til Tranøy og hører på oss, så skal vi gjøre vårt beste for at de får en fin opplevelse Det skjer også mye annet der disse to dagene som det kan være vel verdt å få med seg. Så får vi også håpe at været blir godt denne helga, alt er jo mye triveligere når sola skinner og det er behagelie temperaturer.

Arrangørene sørger som vanlig for båtskyss fra Refsnes under Tranøydagan 2017.