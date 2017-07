– Kakebordet var helt fantastisk

Nok en gang slo UL Nordfløy til med et imponerende kakebord under Heimkomsdagan fredag.

– Jeg synes kakebordet var helt fantasisk. Jeg klarte bare tre sorter, men hadde jeg greid mer, hadde jeg smakt på alle. Det er første gangen jeg er her, men det blir meget bestemt ikke den siste, kunne Ingrid Solvang fra Sørreisa slå fast.

For Johnny Bjørnslett var kakevalget meget greit.

– Den beste kaka var uten sammenligning islandskaka. Jeg tør ikke si noe annet, for den er nemlig levert av svigermor, sier han flirende.

Sofie Bjørnslett var ikke enig.

– Den beste kaka her var uten sammenligning browniene. Det har en skikkelig god smak og er søte og gode, mente hun.

Så meningene var delte, men en ting var tydelig, det var noe for enhver smak, folk spiste og storkoste seg.

Tryllekunstner

Nytt av året var tryllekunstneren Rodini, eller Axel Olsen som han egentlig heter. Han kommer faktisk fra Tennskjær, så han var nesten på hjemmebane da han entra scenen og trollbant publikum med klipping og knytting av tau.

Det som i det ene øyeblikket var to tau, ble plutselig til ett og knutene kom og gikk. Hvordan det skjedde, skjønte ingen, heller ikke Sara fra Langnes som var hentet opp for å assistere.

Man hadde også tombola, med en rekke flotte gevinster.

Jubileum

– Dette er den fjortende gangen vi arrangerer luxuskakebord her på ungdomshuset til UL Nordfløy, så vi har jubileum til neste år. Vi fikk inn i alt 40 kaker, men det var faktisk fem av dem som ikke kom så langt som til kakebordet, så de kommer vi til å gi til sykehjemmet, sier Unni Erntsen.

– Vi hadde 99 betalende gjester, så selv om det er mange kakemonser her, begrenser det seg selv hvor mye de klarer å spise. Jeg synes det var et greit antall besøkende, selv om vi har vært oppe i 140 på det meste.

Hun har en liste over trofaste kakebakere og komiteen henvender seg til dem i god tid på forhånd. Det gjøres avtale om hva slags kake de skal levere, slik at man får et variert utvalg på bordet. Dersom det er noen som ikke kan stille opp, prøver komiteen å finne noen nye.

– Det med å bake har gått i bølgedaler, men nå ser vi tydelig følgene av de TV-seriene som har vært om kakebaking. Vi har en stamme av trofaste gjengangere blant våre bakere, men nå har vi fått med en god del unge.

Antallet helårs beboere i Sultindvik var lenge nedadgående, men har tatt seg opp de senere år.

Etter å ha bodd 30 år i Tromsø, er Unni Ernstsen en av de som har flytta hjem til bygda igjen.