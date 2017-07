Fikk kveite på 23,5 kilo — ble årets mester

Wenche Sletta fra Kristiansand kom på land med ei flott kveite på hele 23,5 kilo. Det holdt til seier i VM i kveitefiske som ble avholdt i Skrolsvik på torsdag.

Sletta som bor i Kristiansand er på sommerbesøk i Lavangen, og både hun og mannen Oddbjørn deltok begge i årets kveite-VM. Hun forteller at hun fikk kveita på kroken med stang og en rødmakk, og måtte kjempe et drøyt et kvarter før hun hadde fått kveita opp i båten.

VM-mesteren forteller at både hun og mannen har vært med på kveitefiskekonkurransene flere ganger.

– Men dette er faktisk første gange jeg har fått kveita på kroken. Den kjempet skikkelig hardt i mot, og jeg måtte la fisken dra ut snøret ut flere ganger før den endelig ga seg.

Dermed vanket det VM-diplom samt en porselensskål formet som ei kveite på Wencha.

– Kveita har vi nå filetert og pakket inn i middagsporsjoner, noe det ble nokså mange av sier VM-vinneren.

Og på fredag var det selvfølgelig selvfisket fersk kveite på menyen i Lavangen.