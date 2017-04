– Må vise frem hva som rører seg

Ivar Jarle Eliassen og Svein-Arild Berntsen gjør en konsert i Torsken kirke onsdag 3. mai.

Konserten er kommet i stand i forbindelse med en samling for kulturrådgivere fra landets bispedømmer på Hamn i Senja, som ledes av Ivar Jarle Eliassen. Eliassen er kultrurådgiver i Nord-Hålogaland bispedømme, som for første gang er vertskap for en slik samling.

Program

I den forbendelse har Eliassen utformet et omfattende program med seminarer og foredrag. På programmet står også en konsert i gamle, ærverdige Torsken kirke.

– Når alle 11 kulturrådgiverne i fra bispedømmene fra hele landet først er samlet her syntes jeg at jeg også måtte vise dem litt av det som rører seg i det lokale kulturlivet. Det gjør vi ved at Svein-Arild Berntsen og jeg har sydd sammen et konsert som er lagt til Torsken kirke. I denne konserten trakterer vi også lassaronorgel og jammerkomode, forklarer Eliassen.

– Hva i all verden er lassaronorgel og jammerkomode?

– Lassaronorgel er et noe folkelig navn på munnspill, og det somme er jammerkomode, som er et trøorgel.

Samarbeidspartnere

Ivar Jarle Eliassen og Svein-Arild Berntsen har samarbeidet før i ulike sammenhenger.

– I den tiden jeg var kantor i Lenvik menighet hadde vi en del artige opplegg sammen. Å gjøre en konsert som vi nå skal ha i Torsken kirke er noe vi har snakket om lenge, men det har altså passet slik at vi fikk det til før nå, sier Eliassen.

– Dere har hatt noen spenstige samarbeidsprosjekter tidlige?

– Vi har forsøkt. Svein-Arild er jo en svært sympatisk person og et ja-menneske som er lett å få med på ting og lett og samarbeide med.

Bredt spekter

– Hva kan man vente seg på denne konserten?

– Etter forholdene musikk av et ganske bredt spekter. Blant annet salmer, blues og folketoner. Å høre Svein-Arilds særegne og flotte tolkninger av folketoner på munnspill og vokal er jo en stor opplevelse i seg selv.

Ivar Jarle Eliassen ser fram til å opptre i Torsken kirke.

– Det er jo kirke som blant annet har kunst og utsmykking som går veldig langt tilbake i tid. Det er en opplevelse å være der.

Det er Torsken menighet som står som arrangør av konserten.