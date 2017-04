– En glede å jobbe med så flinke ungdommer

Festivalkunst ønsket i markeringen av 17. mai i Arkhangelsk.

Kunstprosjektet kom i stand i forbindelse med Arctic Youth Festival, som ble avviklet på Finnsnes i helga som var. Fra norsk side ble det ledet av Liudmila Shpynova. Hun har selv en solid kunstutdanning bak seg, og har ledet lignende prosjekter tidligere. Senest i forbindelse med UKM-festivalen i fjor.

– I fjor var det pomoreventyr som var tema for den kunsten som ble laget, og også da var det et samarbeidsprosjekt der både unge fra Russland og Norge deltok, forklarer Liudmila Shpynova.

– Hvor mange er det som har deltatt fra norsk og russisk side i dette kunstprosjektet?

– Til sammen åtte ungdommer fra Norge og åtte fra Russland. De har jobbet to og to sammen, det vil si at det har vært to om utforme ett kunstverk.

Plukket ut

– Hvis vi tar de russiske ungdommene først, hvor kommer de fra?

– De er elever ved en kunsthøgskole i Arkhangelsk som heter Arkhangelsk Kultur College. Dette er ungdommer som får opplæring i flere teknikker innen kunstfaget. De har også jobbet en del med papir, som vi gjorde i dette kunstprosjektet.

– Og de norske?

– Tideligere har vi samarbeidet med skoler som har kunstfag, som for eksempel Høgtun. Men fra og med i fjor gikk vi bort fra dette, og har plukket ut ungdommer uavhengig om de har noen kunstutdanning eller ikke. Altså helt vanlig ungdommer, hvis man kan uttrykke det slik.

– Hvordan har dere fått tak i disse?

– Der har vi fått stor hjelp av kommunekontaktene i UKM i flere kommuner. De er disse som har tipset oss om unge som de mener er dyktige nok til å delta i slikt internasjonalt kunstprosjekt.

– Hvordan har de norske ungdommene vært å jobbe med i forhold til de russiske, som jo får undervisning i kunstfag?

– Jeg må si at det har vært en glede å jobbe med dem, de er dyktige. Men da vi gjennomførte en workshop i Tromsø sammen med de russiske ungdommene syntes nok de norske at timeplanen ble litt hard. Vi jobbet fra tidlig morgen til kveld, med bare noen små pauser underveis.

Detaljer

– Hva slags teknikker er det dere har brukt?

– Teknikken vi har brukt heter quilling, der man blant annet bruker fargete parpirstrimler. Det er en teknikk som er veldig tidkrevende, og krever en del tålmodighet av de som benytter den.

Det norsk-russiske kunstprosjektet heter «Fargesymfoni», og det er ulike musikkinstrumenter som er motiv for arbeidene som er gjort.

– Skal man få med seg det store arbeidet som er lagt ned i denne utstillingen bør man ha litt tid på seg til å gå tett på og studere alle de små detaljene som danner kunstverkene. Mange av dem er både oppfinnsomme og forteller om det omfattende arbeidet som ligger bak, understreker Liudmila Shpynova.

– Vil det bli flere slike norsk-russiske kunstprosjekt i forbindelse med UKM?

– Ja, Mariia Krivonosova, som er instruktøren på russisk side, har snakket om det. Altså om hva vi skal finne på til neste år. Vi er begge enig om at det må være noe som er enda bedre enn de prosjektene vi har samarbeidet om før. Vi vil jo ha en stigende kurve på det vi skal vise fram på UKM-festivalen.