Kurs i kunst inspirert av lyrikk

Synnøve Nupen og Arne Ivar Hanssen inviterer til kunstkurs i Aktivitetshuset i Brøstadbotn den andre helga i mai.

Det opplyser billedkunstner Synnøve Nupen.

– Kurset vil gå på dagtid lørdag 13. og søndag 14. mai. Eventuelt også fredag kveld avhengig av påmelding og ønske fra deltagerne, forklarer hun.

Synnøve Nupen har holdt flere kunstkurs de siste årene, men denne gangen blir innfallsvinkelen litt annerledes. Med seg på kurset har hun med seg forfatter og daglig leder av Arvid Hanssen Dokumentasjonssenter, Arne Ivar Hanssen.

Lyrikk og prosa

– Arne Ivar Hanssen vil ha en innledning foran hver økt, og i denne inspirasjonsdelen vil han blant annet snakke om sammenhengen mellom litteratur og billedkunst, og bruke eksempler både fra lyrikk og prosa. I tillegg til selv å være forfatter er Arne utdannet innenfor språk og litteratur, og han vil sikkert også komme inn på forfatterskapet til faren, Arvid Hanssen, og fortelle litt om hvordan det nordnorske landskapet har inspirert både forfattere og billedkunstnere, sier Nupen.

På kurset skal Arne Ivar Hanssen ikke bare gi en såkalt lyrisk innledning og inspirasjon til dem som skal skape egne bilder, men også snakke om en del grunnbegreper og spennende krysningspunkt mellom kunst og diktning.

– At språket vårt også males ut med pensel og farger, er det kanskje ikke alle som tenker like mye over til daglig, påpeker Synnøve Nupen.

Sunnøve nupen

Synnøve Nupen kommer opprinnelig fra Ørsta. Sin kunstutdannelsen har hun fra Ålesund kunstskole og Grafikskolan i Stockholm. I 2001 mottok hun Norsk Kulturråds debutantstipend. Hennes verk er innkjøpt av flere institusjoner, og hun har hatt en rekke utstillinger.

I Dyrøy har Synnøve Nupen eget atelier, hvor hun tidligerehar avholdt flere av kursene sine.

– Men denne gangen vil altsåkurset bli lagt tilAktivitetshuset i Brøstadbotn. Her blir det mulighet til å få prøve seg på både fargetresnitt, akvarell og vannfargeblyant, akryl med sand, kull- og pastellkritt, lover Nupen, som oppfordrer interesserte til å melde seg på inn 8. mai, som er fristen som er satt til å melde seg på til kurset.