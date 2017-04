Starter påsken med marked og bursnekring

Det legge opp til aktivitetsdag for små og store på senteret for natur og kultur i Øverbotn førstkommende lørdag.

Da kan man blant annet tilby snekring av fuglebur, påskemarked, foredrag, utstillinger og kafé.

– Sážža Senja Natur- og Kultursenter ligger i Øverbotn i Tranøy, med god plassering for alle som er på farten på Senja. Sážžá-miljøet, det vil si enheter, bedrifter og frivillige, går sammen om å arrangere en stor aktivitetsdag ved inngangen til påsken, nærmere bestemt førstkommende lørdag 8. april, forklarer styreleder Herbjørg Valvåg, og fortsetter:

Bålpannene

– Ute vil det være et snekkerverksted der man kan lage fuglebur. Samtidig får vi kunnskap om de fugleartene som kan lage reir i burene. Det blir fyrt under bålpannene, og det ligger an til snøleiker for barna.

I kafeen og galleriet serveres det vafler og kaker. Her kan man blant annet kikke på en utstilling av Eilif Henriksens kunstkeramikk, mens det i gymsalen er påskemarked med salg av kortreist mat, handverksprodukter og bøker.

Kulturminne

Mot slutten av aktivitetsdagen kan man lytte til et foredrag av konservator Håvann Haraldsønn.

– Han skal snakke om Kapperdalens rolle som kulturminne, noe som skjer i kafeen. Før man setter seg ned og hører på dette foredrageter det lurt å besøke utstillingen «Sážžá Senja Folk og Natur. Det finner du en rekonstruksjon av gammen i Kaperdalen, samt bilder og fortellinger om Nikolai, som var den siste som bodde i denne gammen, påpeker Valvåg.

Hun tror at en del lurer på hva som befinner seg innenfor veggene i den tidligere skolen. – Der finner du utstillinga «Sážžá Senja Folk og Natur», som er styrt av Ånderdalen Nasjonalparkstyre og Midt-Troms-Museum. De to enhetene har også kontor i bygget. Ellers holder Senja Handbryggeri, Senja Tradisjonsmat, Senja Bueskytterklubb og kunstneren Kjell Lindberg til her, samt at Rimfrost Teaterensemble har utstyrsbase i anlegget.

Flere bedrifter knytta til kulturnæringer og turisme er også på vei inn i Sážžá-nettverket. Senteret ivaretar også samisk kultur og tar mål av seg å bli et viktig knutepunkt for dette, og det arbeides med at det skal bli et nasjonalt senter, avslutter herbjørg Valvåg, som ønsker flest mulig velkommen på lørdag.