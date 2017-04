Ung Arrangør tar jobben med UKM

Tre team skal ta seg av avviklingen av Arctic Youth Festival 2017 på Finnsnes.

To av disse teamene, som består av unge mennesker i alderen 13 til 19 år, var samlet på Finnsnes hele helga som var.

Slagord

– Disse er det vi kaller for Ung Arrangør. Vi har et slagord som sier at UKM er for, med og av ungdom. Det vil si at det er de unge selv som i størst mulig grad skal gjøre det meste. Min oppgave i denne sammenhengen er å være en slags rådgiver, understreker daglig leder Odd-Halvdan Jakobsen i UKM Arctic Troms.

– Er alle som skal arrangere fylkesmønstringen på plass på Finnsnes denne helga?

– Alle bortsett fra teamet som skal ha ansvaret for rocketingene på Pinne. Dette er et team som har så mye erfaring og kompetanse at de ikke behøver å være med på denne gjennomgangen.

– Er dette ungdom fra hele Troms fylke?

– Ikke alle kommunene er representert. Dette kommer av at ikke alle kommunene er like gode på Ung Arrangør-systemet. Vi har fått de beste, og som stadig blir bedre fordi de hele tiden tilegner seg mer erfaring og kunnskap.

Mentor

Til stede på samlingen var også Karoline Amb fra Hedmark.

– I Hedmark har jeg blant annet jobbet med UKM i en femårsperiode i en 90 prosent stilling. Altså utgjør UKM ganske mye av min samlede arbeidstid. Det arbeidet som gjøres med Ung Kultur Møtes her på Finnsnes er noe som har vekket gjenklang over hele landet, ikke minst på grunn av den internasjonale satsningen, forklarer Karoline Amb.

– Hvilken rolle skal du ha i dette?

– Jeg skal være en mentor for de unge. Komme med råd og tips samtidig som jeg få en del av denne læringen tilbake. Det er nok en hel del jeg kan lære av måten de gjør tingene på her på Finnsnes.

I likhet med Odd-Halvdan Jakobsen mener hun at å få en god Ung Arrangør-stab krever sitt.

– Som voksenarrangører kan vi av og til tenke at hvis vi gjorde alt selv ville vi spare oss arbeidet med all opplæringen og i tillegg få det akkurat som vi selv ville. Men som Odd-Halvdan allerede har forklart så er det ikke slik ting skal fungere i UKM-systemet.

– Kommer du tilbake neste år?

– Det håper jeg. Jeg skal dessuten snart flytte til Tromsø og kommer til å være mye nærmere. Og jeg må få lov til å si at de unge arrangørene jeg har møtt her på Finnsnes er veldig positive og flotte å jobbe med. De er også veldig innstilt på å gjøre en best mulig jobb.

Sekretariatet

Til årets fylkesmønstring og festival skal det på plass et sekretariat.

– Det er der jeg blir å finne, sammen en gruppe ungdommer som også skal sitte i det. Dette er noe vi ikke har hatt før, men målsetningen er at vi skal få et mer velfungerende opplegg på den måten.

– Hva er det Ung Arrangør-troppene skal drilles i denne helga?

– Ganske mye, det er jo en del oppgaver som må gjøres både før, under og etter festivalen. Det er øvinger, forestillinger, mottak og bespisning, for å nevne litt av det. De ulike arenaene der UKM vil utfolde seg på i år er kulturhuset, utestedet Pinne, Finnsnes Hotell, Kunnskapsparken og Finnsnes ungdomsskole. Det er påmeldt til sammen 1.487 til Arctic Youth Festival 2017, som går av stabelen i perioden 20. til og med 23. april.

– For vår unge arrangører betyr det at de kommer rett fra påskeferie til full rulle med mange oppgaver som må gjøres på Finnsnes. En ganske brå overgang, fastslår Odd-Halvdan Jakobsen.