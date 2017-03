– Helga går nok med til korpsøving

Endelig helg!

– Har du noen planer for helga?

– Ja, Midt-Troms Brass har øvingshelg i Ørneheimen denne helga både fredag, lørdag og søndag. Lørdag har vi jo i tillegg konserten sammen med Finnsnes Skolemusikkorps.

– Hva var din siste kulturopplevelse?

– En konsert med Tre Tenorer i Kulturhuset på Finnsnes 18. mars. En fantastisk flott konsert.

– Har du noe stort forbilde?

– Hvis vi tar musikken så har Ole Edvard Antonsen alltid vært et forbilde. Jeg har også hatt et par samarbeidsprosjekt med ham da jeg var dirigent for et voksenkorps i Lofoten. En hyggelig kar å samarbeide med.

– Hva liker du best i Midt-Troms?

– Jeg liker naturen og menneskene som bor både i Sørreisa og resten av Midt-Troms. Og kulturlivet synes jeg blir bare bedre og bedre, det skjer ganske mye på den fronten i vår region.

– Hva mangler i Midt-Troms?

– Ordentlige spisesteder og restauranter har vi lite av i hele Midt-Troms, men kanskje spesielt på Finnsnes som er by. Det savner jeg.

– Hva leser du og ser på TV?

– Jeg leser Folkebladet og Lofotposten. Ellers går det i interiørmagasiner og faglittetur. Jeg ser lite på TV fordi jeg ofte jobber om kveldene. Men når jeg gjør det ser jeg på ting som det går an å senke skuldrene til etter jobb.

– Hva synes du om Folkebladet?

– Jeg synes Folkebladet er en god lokalavis, særlig når det gjelder å dekke kulturarrangementer i regionen.

– Hvilket ettermæle ønsker du deg?

– Jeg vet ikke. Det er noe jeg aldri har tenkt på.

– Har du noe drømmereisemål?

– Egentlig ikke. Jeg synes vi har de opplevelsene vi trenger her vi bor og behøver ikke å reise andre steder.

– Hva er den perfekte lørdagskelden for deg?

– God mat å spise, slappe av og se på noe bra på TV sammen med barna hjemme.