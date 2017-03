Stor interesse for tradisjon

Tre ganger før har musikkfestivalen VGardlista blitt arrangert på Finnsnes i regi av lokalmannen Vegard Olsens engasjement. Mye tyder på at det nå også blir en fjerde gang.

– Det er nå faktisk 90 prosent sikkert at vi også i år kan arrangere VGardlista. Vi trenger bare de siste detaljene for å spikre det helt, forteller festivalleder og intiativtaker Vegard Olsen over telefon til Folkebladet.

For et par uker siden publiserte Olsen en status på Facebook for å sjekke stemningen, og nesten hundre mennesker meldte sin interesse.

– Og det var bare på Facebook. Jeg har også fått meldinger, telefonsamtaler og pratet direkte med folk som gleder seg, forteller Olsen opprømt.

Ei god blanding

Programmet har allerede fått kjørt seg et par runder gjennom systemet, og er under full utvikling. Så langt har de et repertoar på fire band og artister som skal opptre på festivalen.

– Det som er så fint med VGardlista er at man kan gå dit med forventinger om musikalske opplevelser med høy kvalitet og få det, samtidig som det er en arena for de som kanskje ikke har stått på like mange scener før. Ei god blanding av godt erfarne og de som enda har litt å gå på. Fellesnevneren er at de alle leverer råbra uansett, skryter festivallederen fra Finnsnes.

Håper på godt vær

Til tross for at det enda ikke kan slås fast at Vgardlista blir arrangert, har de allerede luftet datoer for å komme publikum i møte. Foreløpig dato er satt til 24. juni.

– Jeg håper virkelig at det klaffer og ikke minst at været er på vår side. I fjor kom det ikke så mange på grunn av andre arrangementer i nærområdet, pluss regn og vind. I år ønsker vi oss sol, men håper uansett på å trekke folk. Scenen blir nok uansett inne i teltet, kontra ute - som den var i fjor, sier han.

Han mimrer tilbake til suksessen det andre året de arrangerte festivalen, hvor alle 1.000 billettene ble revet bort. Han håper på samme suksess i år.

Olsen legger til at det ikke hadde vært mulig å gjennomføre uten alle frivillige og entusiastene han har rundt seg.

– Uten dem hadde det ikke blitt noen VGardlista, det er ikke noe annet å si på det. Jeg er takkenmlig, og vi er en skikkelig god og glad gjeng.