Kun fire festivaler får pengestøtte

Fylkesrådet i Troms vedtok denne uka fordeling av 2,1 millioner kroner i støtte til 27 festivaler i hele fylket. Kun fire av dem er i Midt-Troms.

Totalt kom det inn 30 søknader til fristen som var satt 15. desember, og det ble søkt om nærmere 4,5 millioner kroner.

Fylkesrådet har nå fordelt hele ramma for 2017, som var på 2.121.200 kroner.

205.000 til Midt-Troms

Rent geografisk fordeler de 27 tilskuddene seg slik: to festivaler i Nord-Troms, fem festivaler i Sør-Troms, fire festivaler i Midt-Troms, og 16 festivaler i Tromsø-regionen.

Alle festivaler som er inne i et treårig fordelingsløp allerede, er tildelt andre eller tredje tildeling i denne fordelinga.

I Midt-Troms får følgende festivaler pengestøtte på til sammen 205.000 kronerfra fylkesrådet:

ArtiJuli mottar 60.000 kroner som en tredje tildeling. Kalottspel mottar 100.000 kroner - også som en tredje tildeling. Kråkeslottfestivalen mottar 30.000 kroner som en første tildeling. Villmarksrock mottar 15.000 kroner som en første tildeling.

Samisk

I fjor mottok syv festivaler i Midt-Trsom støtte fra fylkesrådet.

I 2017 er det vedtatt at ytterligere to festivaler er innvilget en treårig tildeling: Samisk Uke og kvenkulturfestivalen Paaskiviikko i Nord-Troms.

- 2017 farges av de samiske fargene både lokalt, regionalt og nasjonalt, sier fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk (Ap).

– Vi har nylig hatt den offisielle feiringen av 100-års jubileet for den første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917, og Samisk Uke er blitt et viktig arrangement i nord for å vise samisk idrett og kultur. Like viktig er det at Samisk Uke også er blitt en samlende aktør og paraply for kulturinstitusjonene i Tromsø til å vise samisk kunst og kultur på sine arenaer, sier fylkesråden.