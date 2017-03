Håper på fullt hus på boknafisklag

Nok en gang er det klart for blanding av rotekte kystkultur i ord og toner, sammen med aldeles nydelig boknafisk. Fjellkysten Gjestehus i Lavangen er klar for Boknakaran for sjette gang, lørdag 1. april.

Boknafisklaget er populært. I fjor, to måneder før konserten og lenge før markedsføringen begynte, var alle billetter revet bort. – Hvordan er det i år? – Det er roligere i år. I fjor var det noen store grupper som meldte seg på. Derfor kjørte vi to kvelder. Men i år blir det kun en kveld, lørdag 1. april, sier daglig leder Tor Lyngmo til Folkebladet. – Så langt har det vært en grei etterspørsel. Av erfaring vet vi at mange melder seg på i siste liten. Vi håper på fullt hus. Vi setter ei grense på omkring 130 personer. På andre arrangement har vi hatt flere, men vi ønsker å ha det litt rolig når det er boknafisklag, sier Lyngmo. Eget Fjellkysten-øl – Boknakaran i perspektiv er jo store kulturbærere i nordnorsk sammenheng. Det er veldig verdifullt for oss. Vi gleder oss og tror det nok en gang blir en veldig hyggelig kveld. En del har også bestilt rom. Da kan de jo kombinere kvelden med å ta bruk uteområdene våre dagen derpå om de ønsker det, sier Lyngmo. Boknafisken kjøpes i Tromsø og er ifølge Lyngmo av ypperste kvalitet. Den skal lages til av egne kokker ved Fjellkysten. Og drikke til fisken er slett ikke noe du får kjøpt på butikken. – Lauvanger bryggeri har komponert et helt eget øl til oss. Vi kaller det bare «FK». Det egner seg til mat og spesielt godt til boknafisk. Ølet har blitt en suksess. Og etiketten har utgangspunkt i vår profil, forteller han.

