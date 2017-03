Feiret kurdisk nasjonaldag på Finnsnes

Søndag 19. mars feiret ca. 50 kurdere nasjonaldagen deres i gymsalen ved siden av Heimly asylmottak.

For to år siden flyttet Adnan Bablis og Yasmin Dawood til Sørreisa fra Syria. Sammen har de to gutter og stortrives hvor de bor nå.

- Det er veldig fint å bo i Norge - selvfølgelig veldig annerledes fra hva vi er vandt til, men veldig fint.

Søndag stod de i bresjen for å arrangere ei felles feiring for kurderne i området, i forbindelse med den kurdiske nasjonaldagen "Nowrus".

Tradisjoner

Bablis forteller at kurderne er ei folkegruppe i likhet med samefolket. De lever i fire land og de har egen kultur, eget språk, egne tradisjoner og tradisjonelle klær og eget flagg. De har en egen nasjonalsang og egen poesi, litteratur, prosa og egne design for språk - i likhet med veldig mange andre.

- Dette er verdier vi har lagt vekt på til feiringen. Vi spiste god mat og kaker som alle bidro med, og etterpå danset vi og fulgte kurdiske tradisjoner.

Plass til både mat og dans

De fikk lov til å låne gymsalen ved siden av Heimly asylmottak, noe de syntes passet veldig bra.

- Siden vi var rundt 50 stykker til sammen, mest kurdere og et par nordmenn, så var det veldig fint at vi fikk låne gymsalen. Da var det plass til langbord for maten, og nok gulvplass for å slå seg løs i dansinga etterpå. forteller Bablis glad.

Han legger til at det norske folk er veldig greie og gavmilde, og de syntes det var veldig morsomt at et par nordmenn møtte opp til feiringa.

Stortrives

Både Bablis og kona Yasmin går til norskundervisning, og har språkpraksis i hver sin bedrift.

- Jeg har fått meg sommerjobb hos Sørreisa vask og søm, mens kona mi jobber hos på frisørsalongen. Vi stortrives, begge to.