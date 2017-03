Feirer 80 år og byr på ekte nordnorsk konsert

Sørreisa mannskor feirer 80 år. Lørdag er første del av jubileumsmarkeringen: Konsert med kun nordnorske sanger.

Lørdagskveldens konsert er både siste konsert i en lang kulturuke og første del av Mannskorets jubileum. Det feirer de med å invitere til «Nordnorsk aften» i kulturhuset sammen med Kor Flott og brødrene Erling og Helge Stangnes.

– Vi valgte å dele opp jubileumsmarkeringen i to akter. Den andre har vi til høsten, og når vi nå har konserten «Nordnorsk aften», sier tittelen egentlig det meste. Her blir det låter av sangforfattere tilknyttet landsdelen. Vi synger sammen med Kor Flott, har egne avdelinger – og det blir også to bolker hvor Erling og Helge Stangnes fremfører noe av sitt materiale, forteller Jermund Johansen i Sørreisa mannskor.

Spaniakor

Mannskoret ble stiftet 29. oktober 1937 med distriktslege Olav Svendsen som formann og lærer Johan Nymo som dirigent. Gjennom ni tiår har koret deltatt på stevner fra Kongsvinger i sør til Skjervøy i nord og har hatt utenlandskonserter i Russland, Sverige, Danmark og Estland og nå senere i år: også i Spania.

Mannskoret har hatt flere backingband opp gjennom årene, og lørdag er Trond Lande, Bengt Karlsen og Steve Andrews musikere. Stor betydning har dirigent Oskar Larsen, som har vært en bærebjelke gjennom tre tiår.

– Oskar er en glimrende dirigent, som tar ut sangene til oss, lager arrangement og gjør en fabelaktig jobb. Han er perfeksjonist til fingerspissene, sier Johansen.

Kafé

I pausen er det kafé i foajeen, og konserten avslutter Mannskoret sammen med Kor Flott. Da fremføres blant annet «Sommardrøm». Bilder som tematiserer hver enkelt låt, vil gå på lerret i bakgrunnen under konserten.

– Dette er en kveld med mange artige låter, blant annet én som vi vet vil løfte taket i kulturhuset, smiler Johansen.

I dag teller Mannskoret 23 medlemmer, og nye røster ønskes velkommen.

– Vi har mye som ikke er typiske mannskor-låter, og vi lærer stadig inn nytt materiale, både engelsk og norsk. Det er låter som treffer de fleste som har lyst til å synge i kor. Og vi har et veldig godt miljø som alle er med å bidra til, smiler Jermund Johansen.