Romantisk drama på Babykinoen

Kinosjef Vidar Fagerli kunne ønsket seg litt mer besøk på Babykinoene. Neste film ut der er «Skjønnheten og Udyret».

Førstkommende onsdag 22. mars er det klart for nok en visning på Babykinoen på Heggelia Kino.

– Vi har lagt oss på en linje der vi kjører tilbudet med Babykino én gang i måneden. Vi legger til rette for at mødrene kan følge med sine unge og håpefulle. Det gjør vi ved at vi har litt lys i kinosalen slik at dette lar seg gjøre, forklarer Vidar Fagerli, som legger til at det hender at også en far dukker opp med en smårolling på disse visningene.

– Hvor mange pleier å benytte seg av dette tilbudet?

– Det varierer fra fem til 20 mennesker, dette tallet kan man jo doble hvis man regner med passasjerene i barnevognene.

Plass til flere

– Ikke det helt store seertallet altså?

– Det kan man si, vi har jo plass til mange, mange flere. Men fra de som kommer får veldig gode tilbakemeldinger på at man setter pris på dette tilbudet. Men det må gjerne komme flere enn de har gjort hittil. I likhet med Seniorkinoen er jo dette vanlige kinofilmer som vises på dagtid på et tidspunkt der man fortsatt har det meste av dagen å bruke til andre ting når filmen er ferdigkjørt.

– Har du selv sett denne filmen?

– Jeg har så vidt sniktittet litt på den, men har ikke tid til å se alt.

– Hva tror det har å si at Emma Watson medvirker?

– Ganske mye. Det er jo en skuespiller som nå er blitt voksen, men som veldig mange har fulgt siden hun var en ganske ung pike i Harry Potter-filmene. Det er sikkert mange som har et spesielt forhold til denne skuespilleren.