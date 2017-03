Er med i kampen om VG-listakonsert

Fire byer og steder i Midt-Troms er med i kampen om å få VG-listakonsert i år.

Både Finnsnes, Setermoen, Sjøvegan og Sørreisa har meldt seg på i kampen, opplyser prosjektleder Nina Andersson i VG-lista i ei pressemelding tirsdag.

150 steder er med

De må riktignok kjempe mot nærmere 150 andre byer og tettsteder landet rundt.

Nytt av året er at den populære konserten skal innom to byer i tillegg til hovedkonserten på Rådhusplassen i Oslo 24. juni. Deretter går ferden til Bergen 5. juli, Trondheim 12. juli og denne gangen til Bodø 19. juli, før altså to andre steder skal få besøk av VG-listaturnéen.

VG-Lista i samarbeid med dagligvarekjeden Extra relanserte i fjor VG-Lista konkurransen om å få VG-Lista til sin by. Det ble en stor suksess, som skapte enormt engasjement i mange norske byer. Førde gikk av med seieren etter en hard konkurranse med flere andre steder.

– Populært

– VG-Lista er et veldig populært arrangement for VG, det er en folkefest, og konkurransen vil engasjere både unge mennesker, familier og lokalsamfunn over hele landet. Det er veldig gøy at Extra står bak de to extra konsertene sier kommersiell direktør i VG, Christian Haneborg.

For å «vinne» en av disse to konsertene, er det to ting som teller: Engasjement og kreativitet!.

Engasjement handler om å skape mest mulig engasjement i sosiale medier, både på Facebook og Instagram. Hver by har et eget bilde og en egen hashtag.

Kreativitet

Kreativitet handler om å finne på mest mulig sprø ting. En jury vil vurdere summen av engasjement og kreativitet.

Konkurransen startet mandag 20. mars og foregår i to runder. I første runde er alle byene med. Denne runden varer tre uker, fra mandag 20. mars til søndag 9. april (palmesøndag) ved midnatt.

– Så tar vi en liten pause i påsken. Rett etter påske kunngjør vi seks byer som går videre til andre runde, opplyser Haneborg.

4. mai skal den endelige kåringa av hvilke to byer som får besøk av VG-lista blir.

Engasjementet eksploderte i sentrum Lørdag formiddag braka det løst i Finnsnes sentrum. Om lag 1.000 mennesker møtte opp for å danse seg til VG-lista - konserten i juli. Komiteen er overveldet.

– Vi gleder oss skikkelig, sier markedssjef Kari Grothe Karlsen i Extra.

– Det skal bli gøy å følge konkurransen, og se hva folk finner på. For oss i Extra er det fint å kunne bidra til det lokale engasjementet over store deler av hele Norge, sier hun.

Stedene som er plukket ut til første runde i konkurransen, er byer og steder minst 60 minutter fra de fire stedene hovedkonsertene går av stabelen.

For tre år siden skapte den samme konkurransen stort engasjement på Finnsnes.