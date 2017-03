Lun og smilende sangkafé

Tradisjonen tro hadde Gisundkoret sin vårkafé på Grasmyr Grendehus.

– Grasmyr Grendehus er velkjent for oss, for her øver vi hver mandag. Hver vår og høst har vi en sangkafé her, et arrangement hvor tilhørerne kan hygge seg med både godlyd og noe godt å spise. Selv om vi kanskje er litt tidlig ute, går det på vårsanger på denne kafeen og på høstens kafé blir det en del julesanger. Koret har 40 medlemmer fra Finnsnes, Sørreisa, Silsand, Gibostad, Skaland, Høgli og Grønnli, men grunnet permisjon og jobbfravær stiller vi med 23 kordeltakere her i dag, forteller dirigent og kunstnerisk leder Eva Line Nergård.

Etter at kormedlem Rita Hogefeld hadde ønsket velkommen, gledet koret tilhørerne med Trygve Hoffs ”Har en drøm”, en låt mange forbinder med Jørn Hoel. Koret skal til Malaga til høsten kunne dirigenten fortelle, så derfor hadde de øvd på spansk og neste sang var ”Yo solo espero ese die”. Dirigenten trodde den hadde noe med Jesu oppstandelse å gjøre, så den skulle passe bra nå før påske! Den nordnorske nasjonalsangen ”Barndomsminner fra Nordland” av Elias Blix var neste og satte tilhørerne i skikkelig stemning.

Våren

Guttorm Nergård fulgte opp med en betraktning om våren som skulle komme. Han startet med Georg Branders ”Dagen i dag” og hadde noen tanker om tidlig og seine vårer, fra snøvinteren i 1997 til de noe seine vårene i 2011, 2013 og 2014. Noe som han mente Helge Stangnes hadde fått godt med seg i sin ”Salme i vårknipa”. Den er nå tonesatt av Johannes Røde og Gisundkoret har fått tillatelse til å bruke melodien. Så det var en urpremiere da koret med Eva Line Nergård som vokalist sang om vårknipa, en sang som slutta med

«Ja, skal du’kje førlise meg,

Så la et høgtrykk vise seg,

Da skal eg evig prise deg

- såfremt varmen vare.»

Anne Thorvaldsen hadde så ordet og leste et dikt hun hadde funnet i Folkebladets som het ”Er alder bare et tall?”, hvor dikteren bestemt mente at alderen var langt mer enn et tall, med henvisning til både hengende pupper og sviktende hukommelse. Stor jubel.

Etter henne kom irske hymner, fulgt av Simon & Garfunkels ”Scarborough fair” og Unit Fives ”Vit at jeg elsker deg”, før man slapp løs publikum i allsang. Først ”Nordlandsnetter” og så ”Kommer nå, våren kommer nå.”

Etter det kunne alle glede seg over et meget rikholdig kakebord.

Spiritual

Etter mye god spise, starta koret opp med en spiritual avdeling, først med ”Deep river”, så ”Sinner saved my grace”, med Knut H. Berntsen, som solist og gitarist, fulgt av solist Eva Line Nergård med ”Were you there” og til slutt ”Joshua fought the battle of Jericho”.

Og så var det tid for allsang, sammen med koret gav publikum lyd til først ”The midnight spesial” og så Halvdan Sivertsens ”Nordaførr”. Christiane W. Rørbakk gledet tilhørerne med ”Irish blessing”, Rita Hogefeld takket for frammøtet før Gisundkoret avsluttet en meget trivelig konsert med Kine Hellebust sin ”Det hainnle om å leve.”

En konsert hvor man la stor vekt på samklang med publikum, det var på en måte ikke en konsert for de frammøtte, men mer en konsert sammen med dem.