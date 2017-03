Åpning med vernissasje

Vernissasjen fredag kveld markerte åpningen av kulturuka i Sørreisa.

Med konsert i Skøelv kapell og kunstutstilling i «kokkeskolens» tidligere lokaler i sentrum var kulturuka i gang. Og bedre åpning kunne ti kulturelle dager knapt ha fått: En vernissasje til å være stolt over.

Tradisjon

Det har vært tradisjon med utstilling under kulturuka hvert år, men sjelden har den virket så imponerende, både i størrelse, mangfold og uttrykk. De gamle lokalene til den såkalte kokkeskolen har uten tvil virket dobbelt inspirerende. Klasserom, møterom, datarom – den forrige bruken sitter igjen i veggene i form av vasker, ledningsnett og synlige merker etter tidligere funksjoner. Og så får du med ett kunsten som dominerer hele rom, alle veggflater og vindusposter. Vekselvirkningen er både interessant og effektfull. Et lokalsamfunn uten kunst er et fattig samfunn, påpekte nærings- og utviklingsrådgiver Tom Erik Moe da han offisielt stod for åpning av utstilling og kulturuke.

– Derfor står det respekt av hva våre driftige kunstnere har fått til. På vegne av kommunen vil jeg rekke en stor takk til ildsjelene, påpekte Moe.

– Veldig fornøyd

Av arrangørene består kjernen av Eivor Johansen, Anne-Grethe Furøy, Anne Grete Stave og Anita Nyheim, og med bakgrunn i lokalenes størrelse så de med ett muligheten for å utvide til hele ni utstillere i år, deriblant flere utenfra kommunen. For første gang var også fotografi, keramikk og glasskunst representert i den rikholdige utstillingen.

– Vi samles uformelt hvert år i forkant av kulturuka og har etter hvert fått god rutine på hva hver enkelt kan bidra med. I år er vi veldig fornøyd og synes vi har fått en stor variasjon. Alle har sine ulike teknikker, og da er det fint at alle har forskjellige rom slik at uttrykkene ikke kolliderer, forteller Stave.

Med unntak av det som før var produksjonslokaler for kjøkken, er nær på hele hovedetasjen på «kokkeskolen» tatt i bruk. Du har plass til å beundre de store maleriene, samtidig som du har intimitet for å nyte miniatyrene.

– Med at vi har fått inn noe nytt, som glass og keramikk, har utstillingen også fått større spennvidde. Nytt av året er også at utstillingen vil stå under hele kulturuka, åpen hver dag til litt forskjellige klokkeslett, sier Eivor Johansen.