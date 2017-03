Prosjekt Livsglede inn i dansegallaen

Elevene i linjen for helsearbeiderfag ved Nordborg videregående skole er klare for å gjøre det meste når Dansegallaen for eldre avvikles i Silsandhallen fredag 24. mars.

Frivilligsentralen i Lenvik, som står som hovedarrangør av den årlige dansegallaen, har også tidligere hatt et godt samarbeid med Nordborg videregående skole på Finnsnes når det gjelder dette arrangementet.

Samarbeid

– Samarbeidet vårt har på ingen måte tatt slutt, vi har et veldig godt forhold til denne skolen. Men det er en tid siden elever ved Norborg hjalp til med dansegallaen, så nå er vi veldig glad for at de er tilbake og vil hjelpe oss med dette arrangementet, understreker daglig leder Tommy Myklebust ved Frivilligsentralen i Lenvik.

Det meste er nå klappet og klart til Dansegallaen for eldre i Silsandhallen.

– Vi har bestemt oss for å servere kinamaten, og musikken er det Slåttekaran, Senja Trekkspillklubb og JP Band som besørger, opplyser Joakim Hansen, som sammen med Lena Lovise Halvorsen har hovedansvaret for arrangementet.

Påmeldingsfrist

Duoen forsikrer at det fortsatt er mange ledige plasser.

– De siste dagene har det kommet mange påmeldinger, jeg har faktisk opplevd at åtte mennesker har meldt seg på i samme slengen. Men vi har fortsatt ledig plasser. Påmeldingsfristen er satt til 20. mars, så det er fortsatt tid, påpeker Lena Lovise Halvorsen.

Prosjekt Livsglede ved Nordborg videregående skole dreier seg mye om å gjøre hverdagen for eldre mennesker mer innholdsrik.

– Som Livsgledeskole er det å hjelpe til på dansegallaen midt i blinken for oss. Og her må jeg få lov til å skryte av elevene i linjen for helsefag, som er noen fantastiske mennesker, og er positive til alle prosjektene vi har innenfor dette, understreker lærer Solrun Borvik ved Nordborg videregående skole.

Som en del av undervisningen, og prosjektet, besøker elevene ved linjen for helsearbeiderfag institusjonene for bringe litt livsglede inn i tilværelsen til beboerne.

– Vi behøver egentlig ikke gjøre så mye, det er nok at vi er der og snakker med beboerne. På grunn av tidspress rekker de ansatte ikke alltid det, påpeker elev Linnèa Pedersen.

Gjør det meste

Vi spør henne hva deres oppgave vil være på dansegallaen.

– Vi gjør det som vi blir bedt om å gjøre. Vi skal for eksempel være med å servere, og om ønskelig være ledsager. Vi skal rett og slett være sammen med gjestene på dansegallaen, og også stille opp som dansepartnere hvis noen ikke har det. Og selvsagt skal vi være med å rydde opp i hallen når gallaene er over.

– Kan dere tilby skyss frem og tilbake til se som måtte trenge det?

Tommy Myklebust svarer:

– Det er en del av opplegget, så det gjør vi. Ellers så vil jeg legge til at jeg er veldig glad for at vi har fått så mange flotte ungdommer til å hjelpe til både på dansegallaen og her på frivilligsentralen. De er med på å utforme den. Vi er veldig mottakelig for ideer og innspill på hvordan vi bør være. Jeg er bare daglig leder og det er svært begrenset hva jeg kan rekke over, understreker Myklebust.