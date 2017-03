Slår til med jazzaften i Pianobaren

Dag Erik Pedersen har brukt sitt store kontaktnett når han har samlet et sterkt musikalsk lag til opptreden i Pianobaren på Pinne førstkommende lørdag.

Bassisten gjorde omtrent det samme da han satte sammen en konsert i den gamle kirken på Tranøya i fjor høst. Flere av de som medvirket da stiller også på konserten i Pianobaren på Pinne.

– Det laget jeg har samlet består både av musikere som er godt voksen og av unge. Det er helt bevisst fra min side blant annet fordi jeg mener at unge musikere har mye å lære av de som har holdt på en stund. Jeg synes også at det er sunt at mennesker i forskjellig alder gjør noe sammen, understreker Dag Erik Pedersen.

– Hvordan kom denne konserten i stand?

– Kjell Rydning på Pinne spurte meg om det kunne være mulig å få til en jazzting på Pinne. Jeg mener jo at det er fullt mulig såfremt det ikke skjer for ofte.

Foruten Dag Erik Pedersen selv, som legger opp til å traktere både kontrabass og bassgitar på konserten, medvirker vokaltalentet Tiril Jackson, pianisten Børge Ytterstad, saksofonisten Albert Albrigtsen, trommeslagerne Sverre Hågbo og Benjamin Olsvik Nilsson og jazzsangerinnen Grete Wærnes.

Naturtalent

– Når det gjelder Tiril Jackson så er hun det største vokaltalentet jeg vet om, og jeg har møtt mange gjennom mitt arbeid i kulturskoler. Det er nok at hun åpner munnen så blir det helt stille blant publikum. På konserten under Arvid Hanssen-festivalen i fjor satt voksne menn og tørket tårer da hørt henne synge.

– Hva er det som gjør henne så god?

– Tiril er et naturtalent. Hun har veldig godt gehør, god timing og et stemmemateriale som takler det meste. Hun er ikke noen jazzsangerinne i utgangspunktet, men tar ulike sjangere veldig fort. Også jazz. Hun kan være der hun vil om bare to år hvis hun selv ønsker og går inn for det.

Bredt spekter

Når det gjelder sjangere innen jazz så er listen lang som et ondt eller godt år. Dag Erik Pedersen sier at man kan vente seg et ganske vidt spekter innen det kan kaller for klassiske jazzperler.

– Er dette en konsert for jazzelskere?

– Det er en konsert for musikkelskere som både kan by på svært gode vokalister og instrumentalister.