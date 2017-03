Vil forsøke å samle trekkspillfolk i nord

Asmunn Arnesen inviterer til trekkspilltreff på Fjellkysten Hotell første helga i juni inneværende år.

I vårt område er Asmunn Arnesen en velkjent musiker som ofte blir tilkalt når man trenger en habil akkompagnatør på trekkspill. Men han er litt bekymret over rekrutteringen av yngre mennesker på dette instrumentet.

– På meg virker det som om vi trekkspillere er en litt utdøende rase som har kommet bra opp i årene. Det er ikke så mange igjen av oss, og det er svært sjelden at vi kommer sammen. Trekkspill er et underkjent instrument, egentlig er det jo et helt lite orkester, påpeker Arnesen.

Han synes likevel at det som Senja Trekkspillklubb gjør er et lite lyspunkt.

– Denne trekkspillklubben driver med opplæring av unge aspiranter på dette instrumentet, noe som er svært positivt.

Treffpunkt

Asmunn Arnesen har tatt et personlig initiativ for å samle trekkspillerne i Nord-Norge.

– Jeg har gått ut og ønsket trekkspillklubber og trekkspill interesserte kvinner og menn, unge og eldre, til et trekkspilltreff på Fjellkysten Hotell i Tennevoll i perioden fredag 2. til og med søndag 4. juni. Dette er et meget pent og egnet sted som jeg selv har spilt på mange ganger. Ideen til dette treffet kom da jeg spilte på hotellet.

– Har du fått noen tilbakemeldinger på dette initiativet?

– Jeg har faktisk fått en god del fra flere steder i Nord-Norge på at dette er noe trekkspillere kan tenke seg å være med på. Blant annet fra Vesterålen, Salten og Harstad.

– Er det noen form for påmelding?

– Kan fort bli fullt

– Ikke til meg, men alle som ønsker å være med på dette treffet bør ta kontakt med Fjellkysten Hotell og booke hotellrom eller utendørs plass til bobiler. Er interessen like stor som jeg håper og tror kan det fort bli fullt der.

Arnesen mener at Fjellkysten er et ideelt sted fordi det ligger såpass sentralt mellom sør og nord i landsdelen.

– Det er jo ikke langt dit fra vårt område. Fra Finnsnes bruker man ikke lenger tid enn bortimot en time og femten minutter på å kjøre dit. Fjellkysten er et trivelig sted med fine fasiliteter, god mat, hyggelig betjening og med en fantastisk utsikt over Lavangsfjorden. Så vi krysser fingene for at riktig mange kommer.