Stiller med korsang, allsang og dekket bord

Førstkommende lørdag er det klart for vårutgaven av sangkaféen i Grasmyr Grendehus.

Det opplyser korets dirigent og kunstneriske leder, Eva Line Nergård. Grasmyr Grendehus er en velkjent arena for Gisundkoret siden det også er der det har sine korøvinger hver mandag. Koret uttrykker seg hovedsaklig akapella med fire til åtte stemmer, men det hender at det leier inn en pianist, eller at en av koristene slår an tonen på gitar eller trekkspill. Når det gjelder sangkafeen på Grasmyr så er den langt fra noe som er nytt av året.

– Nei, akkurat dette har vi holdt på med noen år. Vi pleier å ha en kafé om våren og en ut på høsten. Før arrangerte vi disse kafeene på søndager, men etter at vi flyttet dem til lørdag har besøket steget. Lørdag er nok en bedre dag for folk flest å gå på konserten enn søndag. Vi har lagt oss på et tidspunkt der alle har god tid til å få unna lørdagshandelen før de kommer på sangkafeen, understreker dirigenten.

Inkludert

Det man måtte forsyne seg med av mat og drikke er inkludert i inngangsbilletten.

– For en ganske overkommelig inngangspris kan man spise det man vil av det vi har å by på av smørbrød, rundstykker og kaker. Vi har også åresalg, som vi synes passer inn i en slik setting som dette.

– Har oppmøtet vært bra?

– Det varierer selvsagt, men vi har merket oss at det er mest bra voksne mennesker som kommer. Jeg vil derfor benytte anledningen til å oppfordre flere unge mennesker til å komme, dette er jo noe vi mener passer for hele familien å være med på.

– Hvor mange medlemmer er det i Gisundkoret per i dag?

– 40 medlemmer, men akkurat nå er vi nede i 32 fordi en del er ute i permisjon.

Repertoar

På lørdagens konsert har Gisundkoret også plukket fram solister på vokal og instrumental fra eget kor.

– Hva kan dere by på av musikalske innslag?

– Det skal jo også være allsang, men fra det som koret skal fremføre alene så er det litt gospel og andre ting fra vårt repertoar. Vi har blant annet plukket med oss låten «Det handler om å leve», så vi håper at det skal være noe for enhver smak. Til slutt vil jeg bare ønske flest mulig velkommen til sangkafeen på Grasmyr lørdag 18. mars.