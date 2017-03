Kulturuke med et rikholdig program

Fredag går startskuddet for en rikholdig kulturuke i Sørreisa.

Det er en lang uke fra fredag 17. til søndag 26. mars, og i Sørreisa er dagene fylt med konserter og utstillinger, teater og samlinger på kafeer, i kultursaler, på bygdehus og frivilligsentral.

Alle muligheter

Det startet i 1981 med «kulturdagene i Sørreisa», en markering over tre dager som i all hovedsak inneholdt konserter av forskjellige slag. Etterhvert ble kulturdagene utvidet til å bli en periode over ti dager og alltid lagt til mars måned. Dermed fikk man inkludert både vinterlige uteaktiviteter og alle de muligheter som finnes for kultur innendørs.

– Når vi nå arrangerer kulturuka for 36. gang, er det et resultat av et veldig godt og frivillig kulturliv i bygda. Alle lag innenfor sang og musikk, lokale kunstnere, ulike skiaktiviteter og ikke minst kirka og menighetens aktiviteter gjør årets program variert og innholdsrikt, forteller Oskar Larsen, rektor ved Sørreisa kulturskole.

Jubileum

Spesielt er det at kulturuka i år kan skilte med to jubileer i programmet: Skøelv kapell er femti år, mens Sørreisa mannskor har første del av sin markeringen av 80-årsjubileet. Som en av de virkelige kulturbærerne i bygda har koret stått på bortsett fra i krigsårene 1940-1945, og i løpet av 2017 markeres jubileet i to etapper. Første etappe er «Nordnorsk aften» i kulturhuset 25. mars, hvor koret får besøk av Erling og Helge Stangnes samt blandakoret Kor Flott fra Stonglandseidet. Andre del av markeringen blir 23. september, med flere kor invitert til konsert i Sørreisa kulturhus.

Jubilerer gjør også Skøelv kapell. Sørreisa menighet med Ivar Bjørkås i spissen har satt sammen en jubileumskonsert med påfølgende kafé fredag 17. mars.

Familiedag

En «nykommer» på programmet er Tømmerneset leirsted, hvor det lørdag 18. mars blir familiedag med skiaktiviteter, hesteridning, sporleik og grilling, fortellerstund og musikalske innslag. På menyen står både lørdagsgrøt og pølser, kakebord og kaffe.

Også i år har kulturuka sin egen kunstutstilling: Lokale kunstnere har salgsutstilling hele kulturukeperioden i lokalene der «kokkeskolen» var før:

– Når syv-åtte kunstnere med veldig forskjellig uttrykksform går sammen, blir det mye variert kunst av meget høy kvalitet, mener Larsen.

Babyteater

Hålogaland Teater turnerer med Bæ, bæ lille, en forestilling beregnet på smårollinger fra 0-3 år. Da den hadde premiere høsten 2016, var det første gang HT satte opp såkalt «toddlerteater». Her blir publikum tatt med inn i et univers der noen har bursdag og en deilig kake blir servert. Den ene historien flettes inn i den andre i en slags drøm av musikk, bevegelse og hendelser. Spesielt er det også at nesten all scenografi er strikket. Dermed har man skapt et scenebilde som både er mykt og varmt av garn, hvor de små teaterpublikummerne kan boltre seg på smårollingers vis.

– Her kan vi glede oss til to forestillinger på dagtid onsdag den 23. mars, begge på scenen i kulturhuset.

Konserter

Konserter blir det flere av. Både skolekorpset og kulturskolen, Privilegium gospel, Vennekoret, Young Voices, Musikkforeningen, Sørreisa damekor og Sørreisa mannskor deltar i kulturukas program. Alle arrangementene finnes i kulturukeprogrammet som vil ligge på kommunens nettsider, påpeker Larsen.

– Et riktig så sprekt innslag står Sørreisa skolekorps for. Torsdag 23. mars har de konsert sammen med kulturskolen, og på repertoaret står kun Abba-låter. Konserten er torsdagskvelden i kulturhuset og presenteres også fredag på dagtid som skolekonsert, sier Oskar Larsen.