Kulturukestart med dag for hele familien

Lørdag 18. mars er det familiedag på Tømmerneset leirsted. Her blir det aktiviteter for store og små, korsang og fortellerstund, hesteridning – og mulighet for å få seg bålkaffe og lørdagsgrøt.

Fredag 17. mars begynner kulturuka i Sørreisa, og dagen etter inviterer Tømmerneset til aktiviteter for både store og små. Ordføreren vil selv klippe snora på lørdagen, og dermed er det klart for både miniskikonkurranse, skiløp for barn og voksne, demonstrasjon av drone, og for dem som har lyst til å hilse på de firbeinte, blir det også hester på tunet. Det blir sang ved Vennekoret, Young Voices og Roy-Frode Løvland. Pølsegrilling og bålkos, kaffe og kaker hører selvsagt med. – I tillegg har vi grøt, så de som kommer på besøk, kan spise lørdagsgrøten hos oss, forteller Sigurd Hanssen. Jubileum Det er første gangen leirstedet har eget arrangement i kulturuka, og tidspunktet er ikke tilfeldig. I år markerer Tømmerneset 70-årsjubileum, en feiring arrangørene kommer tilbake til senere i år. Mange har gode minner herfra. Utallige barn, unge og voksne har gjennom de siste seks tiårene enten vært deltagere, leirledere eller overnattingsgjester i de naturskjønne omgivelsene ved et langgrunne Finnfjordvatnet. Eiendommen ble kjøpt i 1947, og tre år senere ble den første bygningen satt opp, en tømmerhytte som fikk navn etter den første misjonsstasjonen i Sør-Afrika. Frem til i dag har leirstedet innbefattet både hovedbygning, internat, naust og hytte. Sommeren 2006 hadde Det norske misjonsselskap landsstyremøte her. Minner – Men leirstedet har kanskje vært litt usynlig i kommunen – bortsett fra for dem som har vært der på leir, tror Hanssen. Det tette kjerret langs bekken ble kalt «jungelen». Her var han selv på leir for første gang i 1950. Før den første hytta kom, var innlosjeringen på bedehuset. Lørdag blir det også delt historier fra leirstedets tidlige år. – Vi hadde ei lita sjekt som vi rodde med opp i «jungelen», minnes Hanssen. Sigurd Skollevoll er formann i styret for Tømmerneset leirsted. – Vi legger opp til en dag med mye moro – for hele familien, sier han.

