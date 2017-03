Her vil de inspirere fremtidens ingeniører

Hvis du har lyst til å lære å lage og programmere roboter er Newtonrommet i Lenvik Bibliotek stedet for deg.

Helt siden Newtonrommet ble åpnet i lokalene til Lenvik Bibliliotek i Kunnskapsparken på Finnsnes har man hatt et tilbud med teknologisk opplæring til skoleklasser og elever som har valgt dette som valgfag.

– Men førstkommende lørdag 11. mars åpner vi for en mer fritidsbasert undervisning. Da kan barn og ungdom fra seks og opp til 16 år komme og benytte seg av det utstyret vi har her. Vi har tilpasset instruksjonen slik at de yngste kan bygge og programmere de minste robotene, mens de som er eldre kan bryne seg på de største og mest avanserte, forklarer Newton-lærer Veronika Møller, som understreker at de yngste barna bør møte opp sammen med voksenpersoner som kan hjelpe dem.

Teknologisk kompetanse

Duoen kan fortelle om stor interesse blant unge på dette feltet.

– Vi har ganske store tanker om hva et tilbud som dette kan bety for barn og unge. Kanskje flere av dem blir så interesserte i dette at de blir fremtidens ingeniører som kan være med å bidra til den teknologiske utviklingen i næringslivet vårt. Næringslivet, også det lokale, trenger mennesker med en slik kompetanse, understreker bibliotekar Arne-Harald Steilbu.

Helt gratis

Tilbudet, som man kaller for Makerlørdag, er helt gratis, og skal avvikles tre lørdager i vinter.

– Men hvis interessen er stor nok, noe vi tror den vil bli, har vi lyst til å utvide tilbudet utover dette, sier Steilbu.

– Hva er det man lærer her?

– En hel del. Blant annet å bygge ulike typer roboter som man så programmerer ved hjelp av et Lego- program på datamaskinene vi har her. Men robotene er også avhengig av at de utstyres med sensorer hvis de skal kunne utføre de oppgavene de er programmert til, forklarer Møller.

Tilbudet med opplæring i høyteknologi inngår i et prosjekt som man har kalt «Kunnskapsparken, mer enn et hus».

– Vi planlegger også å få finanisert en 3D-printer som vi ønsker å bruke i undervisningen i Newtonrommet. Denne teknologien er allerede i bruk i næringslivet, og lager blant annet deler til fly, påpeker Steilbu. Han anbefaler de som vil bygge de største robotene om å melde seg på på forhånd, da de bare har omlag 30 av dem.