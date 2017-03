Feirer barneplate med barnekor og turné

Runa Bergsmo og hennes musikere har med seg et lokalt barnekor når hun gjør en turné i forbindelse med utgivelsen av barneplata «Du Store Mamalukk».

Nordavindshagen i sentrum av Brøstadbotn i Dyrøy er det eneste stedet i Midt-Troms Runa Bergsmo og hennes Mamalukk-orkester stopper på denne turneen. Det skjer fredag 10. mars i år.

– Runa Bergsmo er nok mest kjent som cellist hos Kultur i Troms i Harstad, men hun skriver også tekster og komponerer sanger. Hun har samlet morsomme og underfundige sanger, som treffer både store og små, i albumet «Du Store Mamelukk». Barneplata handler om den fine balansen i det å ha det vondt og godt. Det gjelder å lete etter ord og tanker som gjør en forskjell. En sang kan gjøre en forskjell. Den kan gå under huden og gjøre deg glad eller gi trøst, påpeker produsent Dominique Guyot i Kultur i Troms.

Arrangert

Runa Bergsmo har arrangert musikken for en besetning av landsdelsmusikere fra Kultur i Troms.

– »Det Store Mamelukk»-orkesteret består av Erika Toth på fiolin, Runa Bergsmo på vokal og cello, Ann-Sofie Godø på piano, Knut Erik Sundquist på kontrabass, Bendik Lund Haanshus på gitar samt Per Georg Kristiansen på klarinett og Finn Sletten på perkusjon. Arrangementene er originale, men lette å like, forklarer produsenten.

Sangene er skrevet for barn og fremføres med barn. På hvert konsertsted er familieforestillingen satt opp i samarbeid med et lokalt barnekor.

– I Nordavindshagen på Brøstadbotn 10. mars er det Brøstadbotn Barnegospel som er med, faktisk for andre gang. Barna og deres dirigent Karin Storvoll er glade for denne anledningen til å synge enda flere av Runas sanger enn de gjorde på den aller første konserten i fjor, forteller Dominique Guyot, og legger til at målgruppa for denne familiekonserten er bred.

– Om regien og det visuelle retter seg mest mot småbarn, vil humoren og dybden i tekstene også appellere til eldre barn, deres foreldre og besteforeldre, samt alle voksne som fortsatt har et lite barn inni seg.

Runa Bergsmo vil være tilgjengelig for platesignering og annet etter at konserten er over.