De får aldri nok av Norge

Gerrie og Koos Bremmert fra Waddinxveen nær Rotterdam i Nederland får aldri nok av Norge.

Da vi snakket med dem var de på sin 35. tur som turister i Norge. De har saumfart landet på kryss og tvers fra sør til nord, fra øst og til vest, fra fjære til fjell.

Om sommeren kommer de med bobil. De fleste årene kommer de to ganger og noen ganger tre i løpet av sommeren. I perioden mai- juni reiser de rundt i Sør- Norge. Om høsten er det Nord- Norge som får besøk. Da vi traff dem, hadde de kommet med fly til Evenes og hadde leid seg bil der.

Bereist

De forteller at det hele begynte med at de hadde noen i familien som drev hotell i Larvik. Etter å ha besøkt dem noen ganger, begynte de å farte rundt. De ramser fort opp Oslo, Bergen, Kristiansand, Odda, Førde, Sunndalsøra, Øksendal, Hardangervidda, Svartisen og mange andre steder. I nord har de besøkt Lofoten, Alta, Hammerfest, Kautokeino, Vadsø, Gargia, Berlevåg, Båtsfjord og Senja, der de har vært innom de fleste stedene.

– Hva er det som fascinerer dere så mye med Norge?

– Alt. Naturen, skiftningene i været. Alle steder er forskjellige. Du kommer til et sted som du synes er fantastisk. Så svinger du rundt en odde, så kommer du til et nytt sted som er like fantastisk, men veldig forskjellig. Vi bruker å ta opp amatørfilm, og det gjør kanskje at vi har spesielt fokus på forskjellighetene i bebyggelse og natur.

– Så dere bruker filmen som en slags minnebok?

– Ja, og så deler vi den med slekt og venner. Noen ganger viser vi til de vi har besøkt i Norge. Folk på småstedene er forresten veldig hyggelige-i starten litt tilbakeholdne, nærmest sjenerte. Men når vi tar kontakt, er de hjelpsomheten selv.

– Spesielt siden vi oftest oppsøker små steder der det ikke er parkering for bobiler, må vi spørre om hvor det er mulig å parkere. Da blir vi alltid møtt med vennlighet, og de tilbyr sin hjelp.

Små steder

– Dere drar mest til småsteder, ikke så mye til byer?

– Byer er ofte like og ikke så interessante for oss. Men én by skilte seg ut, det var Ålesund.

– Hvorfor det?

– Det var særpreget med bygninger. Brygger på øyer, holmer og skjær. Ikke en tett klump av en by som ser ut som de fleste andre byer.

– Dere har vært på Senja. Hvordan var det?

– Vi har før vært der på sommeren. Nå ville vi se det på vinteren. Vi er fascinert over skiftningene i natur og bosetting. Heldigvis er ikke øya så «turistifisert» som Lofoten. Vi overnattet ei natt i Fjordbotn. Skiftningene i været var fascinerende. I det ene øyeblikket var det fokk og rokk så vi nesten ikke kunne se noe. I det neste skinte sola, og det glitret i snøkrystaller. Alt var rent og hvitt. Neste dag var vi på Sør- Senja. Blankstille hav og sol over det hele.

– Det som fascinerer oss mest er de fantastiske skiftningene i naturen. Ingen ting er likt. Alltid nye opplevelser.