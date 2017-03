Aktuell for Kollen-tremila

Lørdag ble hun beste norske utøver med en sterk 4. plass. I søndagens jaktstart ga Lovise Heimdal nok en god søknad for å gå tremila i Holmenkollen førstkommende helg.

Da gikk hun inn til en 8. plass sammenlagt under mini-touren i latviske Madona.

Trener Kristian Skogstad er storfornøyd med innsatsen til Bardu-jenta i helga.

– Det har vært kjempebra. Hun har trøblet litt etter U23-VM og omstilling fra en annen døgnrytme. Forrig ehelg var en skikkelig minushelg. Da er det veldig gledelig at hun er tilbake og viser det nivået hun har hatt før jul og etter jul i U23-VM, sier Skogstad til Folkebladet.

I fredagens sprint røk hun ut i kvartfinalen. Lørdag ble hun imidlertid beste norske utøver og søndag ble hun tredje beste norske, etter en durabelig spurtduell mot Kari Øyre Slind og Thea Krokan Murud.

– I dag gikk hun et kjempegodt løp. Luka opp til pallen ble for stor og det var mer en kamp om å holde den posisjonen hun var på. Det var en stor gruppe ilag, og det er imponerende at hun klarer å hente seg der og spurte inn til plasseringen sin.

Aktuell for Kollen

Det gjør at hun er høyaktuell for å gå tremila i verdenscupen i Holmenkollen førstkommende helg.

– Hun ligger nok godt an der. I tillegg er hun på reservelisten til sprinten i Drammen førstkommende onsdag.

Heimdal reiser direkte til Drammen sammen med kollega i Team Nord-Norge, Anna Svendsen, i påvente av et eventuelt forfall.

– Vi kan jo ikke gå rundt go håpe at noen blir syk, men hun er der og venter i fall hun får gå, sier trener Skogstad.

Heimdal har selv ikke vært tilgjengelig etter søndagens jaktstart. Til Folkebladet lørdag sa hun imidlertid dette om sjansene for verdenscup:

– Det er mange norske som har gjort det i løpet av denne sesongen som kjemper om en plass der. Det er vanskelig å si, men det hadde vært gøy å bli tatt ut i hvert fall.

– Passer henne bra

Trener Kristian Skogstad tror tremila i Kollen vil passe henne bra.

– Det gjelder å få erfaring fra å gå verdenscup. Det er mange gode løpere, masse publikum og TV.

– Jeg tror per dags dato at tremila i Kollen er et løp som kan passe henne bra.