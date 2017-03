Byr på tradisjonelle og nye innslag

I år får Vangsvik Open besøk av Kartellet med danseforestillingen «Anføttes».

At Vangsvik Open kan bla opp til en profesjonell forestilling som «Anføttes» skyldes ifølge Sissel Rabben Berntsen i arrangementkomiteen blant annet sponsing fra det lokale næringslivet.

Musikk

– Benjamin Mørk, som har laget musikken til forestillingen, er jo fra Vangsvik. Det er nok en av grunnene til at vi får denne utrolig flotte danseforestillingen hit, forklarer Sissel Rabben Berntsen. Foruten henne sitter Angelika Strobel, Odd Arne Andreassen, Linn Renné Olsen og Hildegunn Åsali i komiteen som styrer med arrangementet.

Vangsvik Open sparkes i gang fredag 10. mars med den tradisjonelle åpningsseremonien, som denne gangen er lagt utenfor Vangsvik kirke, der det etterpå er konsert med Senja Gospel og Purple Trick. Fredag er det også fortellerkveld på «Anna-stua», der blant annet Bjørnar Nybrott skal snakke om historien til Tranøy.

– Målsetningen med Vangsvik Open er å skape møtesteder der folk kan møtes og gjøre ting sammen. Det skal være uformelt samtidig som det skal være en arena der man kan vise fram det man måtte ha av talenter og evner, påpeker Berntsen.

Alle bidrar

Lørdag åpner også tradisjonelt med «Frokost på Joker», der det går på klappekaker med tilbehør.

– Nytt av året er at vi arrangerer salgsutstilling med kunst fra noen våre mange kunstnere i bygda. Den er lagt til lokalene der Senja Rutebil før holdt til, og utstillerne er Ann-Rita og Geir Wold, Birgit Arntzen, Liv Nasen Bie og Eilif Henriksen.

– Vangsvik er en bygd der dugnadsånden er stor, der alle er innstilt på å bidra til Vangsvik Open. Alle lag og foreninger i bygda er med, men også enkeltpersoner, understreker Sissel Rabben Berntsen.

Lørdag inviterer det også til «Kreativt Verksted» der man kan lage påskeegg av firmoleire i kantinaen i kommunehuset.

– Et folkekrav

Dette etterfølges av «Skiskyterstafett» for små og store ved skolen, før det dekkes for «Middagskafé» med salg blant annet av bacalao og kleppmelk i Vangsvik Samfunnshus.

– Kleppmelk er et folkekrav, så det kan vi ikke ta av menyen, påpeker Berntsen.

De to neste innslagene lørdag er fremføring av danseforestillingen «Anføttes» i storsalen i samfunnshuset. Dette etterfølges av fest på huset i form av Pubkveld i lokalene nede.

– Hvis man går på denne pubkvelden, som pleier å være veldig trivelig, får man også se hvor fint det er bitt pusset opp og renovert der.

Søndag

Søndag 12. mars er Vangsvik Opens siste dag. Den åpner som vanlig med gudstjeneste under åpen himmel i båthavna på Rubbestad. Deretter er det «Koll-open skihytte på Vangsvikfjellet.

– Man må gå på ski for å komme til denne hytta, men det er ikke så langt å gå og i et terreng som er lett å gå i. «Isfiskekonkurransen» på Storvannet» er neste innslag, før det er tid for «Koll-open konsert i Vangsvik kirke, der også Bygdeprisen blir delt ut.