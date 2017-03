Serverer musikk for både unge og voksne

Gammelpop for voksne og discotek for unge står på helgemenyen til utestedet, Pinne denne helga.

Det opplyser innehaver Kjell «Pinne» Rydning på ute- og konsertstedet Pinne på Finnsnes, som tar han litt ned, som han uttrykker det, etter bluesweekenden forrige helg.

– Til å besørge livemusikken denne helga har jeg fått den kjente og dyktige lokale duoen Tore Lind og Tom R. Johansen, som spilte på samme arena for ikke så alt for lenge siden, forteller Rydning.

– Den arenaen er vel Pianobaren oppe på Pinne?

– Det stemmer, det er en setting som passer godt for de to trubadurene. Tore og Tom skal servere levende musikk der hele helga. Det er en helg som for Pianobarens del står i gammelpopens tegn. Det er nemlig det de skal spille.

Kjell Rydning mener at dette er musikk som passer for voksne mennesker.

– Gammelpop er jo et ganske vidt begrep som det er mange godbiter å hente fra, og Tore og Tom kommer nok ikke bare å spille hitlåter fra en del år tilbake, men også noen fra nyere tid, for å bruke det uttrykket. Tom og Tore kan dette med å skape god stemning der de opptrer, noe de også har gjort på Pinne.

Gjenåpning

For lokalene nede på Pinne, der også hovedscenen er, har Rydning helt andre planer for helga.

– Der gjenåpner vi for discotek, som det er en bra stund siden det har vært der. Dette er først og fremst et tilbud for ungdom og unge mennesker slik som gammelpopen er for bra voksne mennesker, påpeker Rydning.

Discoteket nede kjøres kun lørdag, mens gammelpopen oppe i Pianobaren serveres både fredag og lørdag.

– Når det gjelder discoteket så er det Vegar Olsen som DJ.

Møteplass

Kjell Rydning kan love mye musikalsk aktivitet på Pinne fremover, blant annet ønsker han å presentere unge lokale band fra scenen på Pinne.

Rydning er også opptatt av at musikere er lite å se ute på byen når de ikke opptrer der selv.

– Det var mer av dette før, og mitt ønske er at Pinne kan bli et møtested for mennesker som driver med kultur. Jeg tenker ikke bare på musikere, men også på billedkunstnere, skrivende mennesker og andre som er engasjert på ulike kulturfelter.