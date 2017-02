Dyrøy går sammen med Salangen

Lokalmønstringen i UKM i Dyrøy er avlyst på grunn av manglende påmelding. Men det er fortsatt mulig for unge i denne kommunen å delta i årets UKM.

Det opplyser ungdomskoordinator Robert Digre i Dyrøy.

– Etter planen skulle vi avvikle vår lokalmønstring torsdag 9. mars, men siden det fortsatt ikke er noen som har meldt seg på har vi valgt å avlyse lokalmønstringen i vår kommune i år, forklarer han.

Mulighet

Det er imidlertid fortsatt en mulighet for unge i Dyrøy å delta i årets UKM.

– De som måtte melde seg på i Dyrøy etter denne tid får muligheten til å fremføre sine bidrag, noe som også gjelder kunstbidrag, på lokalmønstringen i Salangen. Denne går av stabelen tirsdag 28. mars i Salangen Kulturhus.

– Hvordan melder man seg på?

– Man kan fortsatt melde seg på via Dyrøys nettside på UKM.no, så ordner vi det rent praktiske. Men siden vi samarbeider med Salangen er det nå deres påmeldingsfrist som gjelder, og den er satt til søndag 19. mars.

Små forhold

– Er lite påmelding noe dere har slitt med lenge?

– Nå har jeg bare hatt denne stillingen siden i fjor høst, men det har nok vært slik noen år. Man må huske på at vi har forholdsvis små forhold der det også er begrenset med ungdommer som er i den rette alderene til å delta i UKM. Men vi satser likevel på å komme sterkere tilbake i 2018.

– Hvordan skal dere gjøre det?

– Vi må begynne rekruteringsarbeidet mye tidligere, blant annet mot skolene. I år hadde vi et kursopplegg med tanke på UKM, men dette måtte på grunn av sykdom avlyses.

Kulturskole

– Men dere har jo en kulturskole i Dyrøy

– Ja, men problemet akkurat nå er at elevene som går der nettopp har begynt og også er for unge til å være med i UKM. De fleste er i elleveårsalderen. De er altså både for unge og har for liten erfaring til slippes på en UKM-scene. Vi må altså bygge opp tilveksten en del før vi kan komme tilbake for fullt igjen. Men dette bør være mulig innen 2018.

Det er til nå til sammen påmeldt 877 personer i UKM fra Troms. Fylkesmønstringen går av stabelen på Finnsnes fra fredag 21. april til og med søndag 23. april.