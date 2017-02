Satser på skandinaviske serier

Folkebladet fornyer nå tegneseriene i avisa og satser på skandinaviske innslag.

For 13 år siden begynte Folkebladet å trykke tegneserien Pondus. Når avisa nå gjør endringer i tegneseriesortimentet, er Pondus den eneste serien som blir med videre.

– Tiden er inne for å fornye tegneseriene i Folkebladet, og fra 1. mars skjer det. Hårek, Ole Brumm, Billy og Nemi er gulle gode tegneserier. Sammen med Pondus har de vært faste innslag i Folkebladet i en årrekke. Det var faktisk leserne selv som bestemte hvilke tegneserier vi skulle ha i Folkebladet, gjennom en avstemming på nett. Når vi nå fornyer stripene, er det selvsagt at Pondus fortsetter. Den herlige pubeieren og Liverpool-elskeren er jo Skandinavias desidert mest populære serie, og trykkes i 130 publikasjoner, sier sjefredaktør Steinulf Henriksen i Folkebladet.

Hel-skandinavisk

Suksessen til Pondus har ført

til at også andre norske og skandinaviske serier har fått fast plass i store og små aviser i Norge, Sverige og andre land. De fire seriene som snart vil komme på trykk i Folkebladet sammen med Pondus er Lunch, Zelda, Rutetid og Firkanta.

– Lunch er en fantastisk stripe, og den største suksessen ved siden av Pondus. Zelda er utfordrende og spennende, og vi må jo erstatte Nemi med en serie som fokuserer på kvinner. Rutetid og Firkanta, av Frode Øverli og Nils Axel Kanten, er de mest populære enruteseriene i Norge. I sum får vi en hel-skandinavisk serieside som vi håper vil glede leserne, sier Henriksen.

Nytt og relevant

Det er tegneseriedistrubitøren Strand Comics som leverer tegneseriestripene til Folkebladet. Selskapet jobber utelukkende med skandinaviske tegneserier.

– Det som er viktig med de skandinaviske seriene er det veldig enkle faktumet at det er nålevende tegnere som står bak. Håreks skaper Dik Browne døde i 1989, mens Billy-skaper Mort Walker ble født i 1923, og serien begynte på 50-tallet. Seriene har stått svært sterkt hos avislesere, men i det siste har vi merket at flere aviser bytter dem ut til fordel for skandinaviske serier. Dette er folk som kommenterer samfunnet her og nå og som interagerer med samfunnet på en helt annen måte. At de har skandinaviske referanser gjør også at vi tror de treffer bedre hos leserne, forteller Bjarne Robberstad i Strand Comics.