Henter inspirasjon fra det nordnorske

Bernt Snorre Johansen vil vise fram det nordnorske i oljemaleriene sine.

Bernt Snorre Johansen har besøkt Finnsnes to ganger tidligere i forbindelse med utstillinger han har hatt der. Han anslår at det er omlag ni år siden sist han stilte ut på Finnsnes. Johansen er opprinnelig fra Skjervøy, men har også bodd i Nordreisa. Fra 2000 har han bodd i Tromsø, der han også har drevet et fotogalleri.

– Men fotogalleriet, som jeg også drev i Nordreisa, er fortid. Nå er jeg billedkunstner på heltid, men utdanningen som fotograf er jo en slags basiskunnskap for meg, påpeker billedkunstneren. Han var det han kaller godt voksen da hun tok kunstutdanning.

– Den tok jeg ved Christiania Kunstakademi. Det er et privatdrevet akademi som fremdeles underviser innen den klassiske teknikken, forklarer Bernt Snorre Johansen. Etter mange år med kunst på hobbybasis kunne han endelig gjøre det han helst ville på heltid.

– Min sønn lager trykk av bildene mine, så på den måten har vi skapt en arbeidsplass for to på fulltid.

Klassisk utrykk

– Du maler bildene dine med oljemaling.

– Ja, jeg foretrekker den opprinnelig og klassiske måten å male bilder på, selv om tørkeprosessen som kjent er veldig lang. Men som regel jobber jeg med tre bilder samtidig, på den måten får alle bra tid til å tørke.

– Bildene dine er forholdsvis naturalistiske. Hvordan vil du selv beskriver uttrykket ditt?

– Jeg begynner i det abstrakte og jobber meg mot det figurative. Du kan kalle det en slags reise i det klassiske bildelandskapet.

– Hvor stort format jobber du i?

– Det varierer. Akkurat nå jobber jeg med et bilde som er en meter og tjue langt og åtti centimeter bredt. Men de fleste av bildene mine er noe mindre, kanskje en ganger en meter. Men jeg er også ned i bilder som er trette ganger førti. Men alle har det jeg kaller et husvennlig format. Man skal kunne henge dem på vegger i vanlig bolighus eller leiligheter. Bernt Snorre Johansen henter inspirasjonen sin i det han kaller for det norsnorske.

– Nordnorsk natur, nordnorsk lys og stemninger, og ikke minst nordnorsk vær. Vi har jo så mye i denne landsdelen. Den fantastiske naturen, menneskene, man behøver ikke å dra andre steder i verden for å finne fine motiver. Vi har dem her.

Salgsutstilling

Bernt Snorre Johansen åpner salgsutstillingen i Storgata på Finnsnes torsdag 16. mars, der den skal henge til lørdag samme uke.

– Utstillingen skal henge i lokalene til det tidligere galleriet til Art Senja på Finnsnes, som nå er ute av dem. Det er som man forstår en noe hasteutstilling som ikke skal være lenge på Finnsnes.

– Hvor mange arbeider tar du med deg til Finnsnes?

– 30 bilder, i tillegg vil også ha noen trykk av bildene. Omlag 20 trykk av hvert bilde. Men det er såkalte håndkolorerte trykk som er bearbeidet av meg slik at de blir nesten som originalt bilde.

Musikk

Johansen liker å åpne utstillingene sine med musikalsk underholdning.

– Jeg har vært i kontakt med Kulturhuset på Finnsnes, der forespørsel om musikalske innslag etter det jeg forstår er videresendt til rette vedkommende. Finnsnes og lenvik har jo en kulturskole som har mange unge og dyktige talenter som kan opptre på arenaer som dette. Så jeg håper å få også den biten på plass.