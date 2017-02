Klar for ny Dansegalla i Silsandhallen

Mange gjør en frivillig innsats for å gi seniorene en festkveld på Silsand.

Daglig leder Tommy Myklebust ved Frivilligsentralen i Lenvik har plukket ut to unge mennesker som har fått hovedansvaret for den årlige dansegallaen for seniorer i Silsandhallen.

Dyktig

– Lena Lovise Halvorsen og Joakim Hansen er i praksis på frivilligsentralen. Her er det mange andre dyktige medarbeidere, men det at noen har et særlig ansvar for enkelte ting tror jeg er positivt, påpeker Myklebust, som også understreker at det er mange frivillige som gjør en innsats for å gi eldre mennesker noen lyspunkter i livet.

– Hvor populært er dette arrangementet?

– Siden det ble startet opp i 2011 har besøket ligget på rundt 100 mennesker. Vi får gode tilbakemeldinger fra målgruppa. Det virker som om dette er et arrangement som har etablert seg, noe man forventer å få.

Påmelding

Selv om man kan betale inngangsbilletten i døra enten med kontanter eller bankkort er det satt en påmeldingsfrist, som er 20. mars.

– Dette har selvsagt med innkjøp av mat og drikke å gjøre. Vi bør nesten vite hvor mye vi skal kjøpe inn. Påmeldingen skjer til Frivilligsentralen i Lenvik, forklarer superfrillig og superkokk Elna Sneve. En tittel hun har fått av Tommy Myklebust.

– Hva kan du by på i år?

– Det blir enten thaimat eller kinamat, men vi dekker også et stort kakebord og alle rettigheter på drikkevarer.

– Og musikken?

– Musikken er det Slåttekaran, Trekkspillklubben og JP Band som besørger.

Oppgaver

– Jeg synes det er interessant å være med å organisere et arrangement som dette, sier Lena Lovise Halvorsen om oppgaven hun har fått.

– For en fyr som meg, som er plaget med sosial angst, er det å få en oppgave som dette en svært god erfaring. Det hjelpermeg til å bli litt modigere til å snakke med andre mennesker. Å være i praksis på frivilligsentralen har gitt meg mye allerede, understreker Joakim Hansen.

– Jeg har spilt på denne dansegallaen flere ganger, og er alltid blitt slått av hvor koselig det kan bli i Silsandhallen når den er innredet og pyntet til fest, sier Kristen Solberg i Slåttekaran.