Fargerik kafé med disco og karneval

Førstkommende lørdag er det sesongåpning for Fargerik Kafé på Frivilligsentralen i Lenvik.

Det er Keila Brenda da Cunha Andreassen, som opprinnelig kommer fra Brasil, som har fått hovedansvaret for tilbudet med Fargerik Kafé på Frivilligsentralen i Lenvik.

– Keila ble i november i fjor ansatt i 50 prosent prosjektstilling ved frivilligsentralen. Denne stillingen var noe vi klarte å få på plass ved hjelp av Redd Barna, som har et prosjekt som de kaller for God Nabo, forklarer daglig leder Tommy Myklebust ved frivilligsentralen. Han mener at Keila Brenda da Cuncha Andreassen utgjør en stor ressurs for sentralen.

– Keila er så unorsk som det vel går ann å være. Hun er et åpent og sprudlende menneske som møter andre med varme og omtanke. Hun får derfor flere til å komme til frivilligsentralen enn jeg gjør, understreker Myklebust.

Lørdager

Før arrangerte man Fargerik Kafé på fredager. Men etter at damen fra Brasil tok over er arrangementene flyttet til lørdager.

– Vi har lagt oss på en linje der vi arrangerer Fargerik Kafé på en lørdag i slutten av hver måned. Alle disse kafeene vil ha et spesielt tema, og på årets første kafé dreier det seg om karneval og disco og god mat fra flere land, forklarer Cunha Andreassen.

Hun har blant annet klart å få flere kvinner som har kommet hit fra andre land til å komme på frivilligsentralen.

– Det at det også er kvinner som styrer her har mye å si for disse damene. De opplever det som veldig uformelt her, og sier at de føler seg hjemme på sentralen. Det gjør jeg også, dette er et hyggelig sted.

Lavprissentral

– Vi har hele tiden holdt oss på en linje der vi opererer med svært lave priser på det vi selger på frivilligsentralen. Noe av grunnen til det er at også mennesker, for eksempel flyktninger, skal ha mulighet til å komme og være sammen med oss, understreker Myklebust.

– Hvordan har interessen for Fargerik Kafé vært hittill?

– Ganske bra, men vi oppfordrer også flere som er etnisk norsk om å komme. Dette skal jo være et sted der mennesker med ulik etnisk bakgrunn og kultur kan møtes. Så vi håper at det bedrer seg i tiden som kommer, påpeker Tommy Myklebust.