- Bli med, se hva som skjuler seg i hyllene

Langt fra alle vet hva som skjuler seg i hyllene på Lenvik Bibliotek.

Konseptet med hyllevandring er noe som er «oppfunnet» ved Tromsø Bibliotek.

– Hyllevandringen er deres baby, og jeg synes at det er så artig at jeg mener at vi også bør ta i bruk dette konseptet. Men aller først får vi besøk av bibliotekarene Sigrid Fossland og Ragnhild Bekkelund fra Tromsø Bibliotek, som skal lede de aller første hyllevandringen hos oss torsdag 2. mars, opplyser bibliotekar Arne-Harald Steilbu ved Lenvik Bibliotek.

– Hyllevandring er en flott idé fordi den også er en slag omvisning i biblioteket. Jeg tror langt fra alle vet hva vi har her, og det sikkert ikke alle som er klar over at vi også har hyller med bøker i andre og tredje etasje. Det er altså en fin måte å gjøre seg bedre kjent i biblioteket på, påpeker Steilbus kollega Nina Høgmo.

To sjangrer

Torsdag 2. mars er det lagt opp til to ulike hyllevandringer på Lenvik Bibliotek.

– Sigrid Fossland, som er først ute, skal snakke om skjønnlitteratur, blant annet triologier. Hun kommer til å gå rundt i biblioteket med en gruppe mennesker sammen med seg. Hun vil stoppe opp og trekke ut en bok av hyllene, som hun foreleser om, forklarer Nina Høgmo.

– Kan tilhørerne komme med spørsmål?

– Det er jeg ganske sikker på at de kan, begge foreleserne er opptatt av å ha en god dialog med tilhørerne.

Ragnhild Bekkelund på sin side tar for seg faglitteratur.

– Hun skal snakke om polfarere som kom litt i skyggen av Nansen og Amundsen, og som vi derfor ikke vet så mye om som vi burde. Bekkelund kommer ikke til å går rundt i biblioteket, men holde foredraget sitt på ett sted. Det er altså snakk om to ulike foredrag til forskjellig tidspunkt denne kvelden, der man kan velge om man vil få med seg begge eller bare ett av dem, presiserer Høgmo.

Gratis inngang

Begge hyllevandringene har gratis inngang.

– Mellom foredragene er det lagt inn en pause der vi serverer kaffe og kaker, tilføyer Steilbu.

– Er dette noe som er beregnet for barn eller voksne?

–Dette er nok et opplegg der voksne mennesker er hovedmålgruppa, og der man i tillegg til all den informasjonen man får fra foredragsholderne også får en liten innføring av hva vi kan tilby og hvor man kan finne det i biblioteket.