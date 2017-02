- Kom og hør en viktig del av historien

Førsteamanuensis Rune Blix Hagen snakker om reformasjonen på Lenvik bibliotek førstkommende torsdag 23. februar.

Biblioteksjef Kristin Strand Iden ved Lenvik bibliotek synes at temaet for foredraget er interessant.

– Det er en viktig del av historien – og noe som har betydd mye for ettertiden – dette foredraget handler om. Jeg synes også at det er flott at vi har klart å få en så kompetent fagmann på dette området til å komme og holde dette foredraget, sier hun.

– Denne høsten skal reformasjonsjubileet markeres over store deler av verden. Det er i år nøyaktig 500 år siden Martin Luther offentliggjorde sin kritikk av avlatshandel, forestillingen om skjærsilden og flere andre ting han mente var ukristelige ved den katolske kirken i Europa. Dette skjedde 31. oktober 1517, og ble startskuddet for de protestantiske reformasjonsprosessenene som raskt fikk fotfeste flere steder i Europa, forklarer konservator Truls Nilsen ved Midt-Troms Museum.

Dramatisk

Den katolske kirken på sin side møtte kritikken med det som er blitt omtalt som motreformasjoner.

– Det skjedde mye dramatisk i kjølvannet av Luthers utspill. Religionskriger, borgerkriger og store samfunnsmessige endringer som også fikk stor betydning for landene i Nord-Europa, påpeker Nilsen.

Foredragsholder

Foredraget skal holdes av Rune Blix Hagen, som er førsteamanuensis ved Institutt for historie og religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

– Forskningen på reformasjonen og motreformasjonene har vært svært omfattende de siste tiårene. Når Hagen har sagt ja til å holde dette foredraget betyr det at vi har fått en kapasitet på området. Han er i tillegg til å være en dyktig historiker og forsker også en person som er veldig god på formidling av informasjon gjennom foredrag. Derfor kan vi vente oss et spennende og interessant fordrag i lokalene til Lenvik bibliotek i Kunnskapsparken på Finnsnes torsdag kveld.

– Koster dette fordraget noe?

– Ja, en svært liten og nærmest symbolsk sum for voksne som museet pleier å ta, mens det er gratis for barn. I tillegg vil det være enkel bevertning, så dette kan alle delta på.