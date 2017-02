- Blir ekstra stas å opptre på Bardufoss

Eva Weel Skram gleder seg til å holde konsert sammen med ektemannen Thomas Stenersen i Heggelia om vel en måned.

- Det blir stas, for verken jeg eller han har spilt på Istindportalen før, sier artisten til Folkebladet.

Se Evas hilsen øverst i saka.

Hektisk uke

For søndag 26. mars tar hun og gitaristektemannen, som utgjør duoen «Eva and the heartmaker», turen til Istindportalen.

Weel Skrams ektemann, Thomas Stenersen er som kjent fra Bardufoss.

- Det blir gøy og jeg gleder meg veldig. Vi har vært sammen i 12 år og jeg har naturlig nok besøkt Bardufoss i alle disse årene, så det blir litt ekstra stas, på en måte, sier Weel Skram.

Dagene i forveien opptrer kjendisekteparet i Tromsø. Der er billettene allerede utsolgte.

- Det blir litt hektisk, men siden vi har familie både i Tromsø og på Bardufoss, tar vi det nærmest som en liten ferieuke, forteller hun.

Akustisk

For tiden har Weel Skram og Stenersen tatt en pause fra deres vanlige oppsett. Nå reiser de land og strand rundt og holder akustiske og intime konserter.

- Vi skal blant annet spille låter som vi har skrevet opp gjennom tidene, samtidig som noen av fjorårets låter fra min deltakelse i «Hver gang vi møtes» skal framføres, sier hun og gleder seg.

Artisten har i forkant av Troms-besøket også spurt publikum via sosiale medier hva de ønsker å høre når hun kommer nordover.

- Og det har fungert ganske bra. Jeg har fått mange ønskelåter, forteller hun.

Tilbake i sommer

Tidligere har «Eva and the heartmaker» opptrådt i regionen. Blant annet på Finnsnes, da det tidligere utestedet «Ottos» var i drift.

- Så Midt-Troms er ikke akkurat et ukjent sted for oss, smiler hun.

Det blir for øvrig et gjensyn med duoen allerede til sommeren, da de kommer for å opptre på Finnsnes i Fest.

- Det blir imidlertid to vidt forskjellige konsertopplevelser. I Istindportalen blir det bare Thomas, meg og et sittende publikum hvor jeg skal fortelle litt mellom låtene. På Finnsnes i sommer derimot, blir det med band og full pakke, sier Weel Skram.

- Kjempeflink

Husleder ved Istindportalen, Marita Thomassen Hagensen, gleder seg til å ta imot Eva Weel Skram og Thomas Stenersen.

- De er kjempeflinke, sier hun og legger til:

- Jeg håper imidlertid billettsalget tar seg opp. Per nå er det solgt rundt 100 billetter og vi har plass til 370 publikummere. Men det er en kjent sak at folk pleier å være ganske sent ute, sier hun avslutningsvis.