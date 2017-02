Inviterer til Bluesweekend

Geir Bertheussen og Per Øyvind Winther vil forsøke å blåse liv i bluesmiljøet i regionen.

For en del år tilbake var det et ganske stort bluesmiljø på Finnsnes.

– Da hadde bluesklubben det som tidligere het Corner som base. Daværende driver av utestedet arrangerte også konserter med store bluesband fra andre steder i landet, blant annet Notodden Blues Band. Stemningen var stor og hæla i taket, minnes Geir Bertheussen, som er mest kjent som låtskriver, vokalist og frontfigur i Geir Bertheussen Blues Express. Han tror at det er en del mennesker som savner den tiden.

– Er det spesielle mennesker som liker blues?

– Det er i hvert fall mennesker som er bra voksne. Vi snakker her om personer i alderen førti pluss. Det skal heller ikke stikkes under en stol at blues er en forholdsvis smal sjanger. Men blues har også elementer fra andre sjangrer, blant annet Country. Men fullt så smal som jazzsjangeren er den ikke, mener Bertheussen.

En scene for alt

– Svein-Arild Berntsen, som også driveren en del med blues, mener at det er et savn etter blueskonserter i regionen.

– Det er jeg helt enig i, og det er nettopp det vi prøver å gjøre noe med ved det vi kaller for Bluesweekend her på Pinne fredag 24. og lørdag 25. februar. Det er noe vi har sankket om lenge, og etter at Pinne (Kjell Rydning. journ.anm) overtok dette stedet tror vi kan få det til. Samtidig er denne bluesweekenden en føler på om folk ønsker dette. Gjør de det kan det fort bli to weekender med levende bluesmusikk her i året.

– Hva mener du om konseptet til Kjell Rydning?

– Pinne er en person som vet hva han driver med og kan drive butikk. Han har sagt at han skal gjøre Pinne til en scene for forskjellig musikk, også blues. Og det tror jeg at han kommer til å lykkes med. At han er rette mann på rette plass er jeg ganske sikker på.

Fredag og lørdag

Bertheussen stiller med hele Blues Express, mens Per Øivind Winther disker opp med Winther Blue Groove.

– Programmet fredag og lørdag er ganske forskjellig. Fredag foregår alt opp i Pianobaren på Pinne, mens vi spiller opp på storscenen ned lørdag. Fredag vil det også være en bluesjam, der vi oppfordrer flest mulig til å ta sitt instrument med å delta i den, forklarer Per Øyvind Winther.

Geir Bertheussen understreker at dette ikke kommer til å koste skjorta.

– For en svært gunstig pris kan man både sikre seg billet til konsertene, og det samme er tilfelle hvis man velger å kjøpe et helgapass.

Eget og annet

– Er det egne ting dere skal fremføre på denne weekenden?

– For vår del vil det gå mest på egenskrevet stoff, men at vi krydrer det litt med noen coverlåter med skikkelig Chicago blues er ikke umulig, sier Bertheussen.

– De som har vært på konsert med oss vet nok hva de kan vente seg. Vi lover full trøkk og full innsats, sier Per Øyvind Winther.

– Da er altså Pinne stedet for bluesinteresserte neste helg?

– I høyeste grad, og vi håper flest mulig kommer. Men ikke så sent som de pleier å gjøre her på Finnsnes. Vi begynner å spille forholdsvis tidlig på kvelden, da blir det veldig stusslig for oss hvis vi må spille for noen få sjeler helt til klokka har passert midnatt. Kommer man så sent får man jo ikke så mye med seg av musikken, understreker Geir Bertheussen.