Nå er disse artistene klare for «Millionfisken»

Allerede er det kjent at både Postgirobygget og Katastrofe inntar scenen når «Millionfisken» 2017 går av stabelen 29. juni til 2 juli.

Artistansvarlig Christer Møller har imidlertid flere artister i ermet og gleder seg til årets festival ved brygga på Sjøvegan.

- Nå slipper vi to artister til, mens den aller siste sparer vi til litt senere, opplyser han lurt.

- Rekke hits

Artistslipp til Millionfisken 2017 Millionfisken feiret tiårsjubileum i år med tidenes publikumssuksess. I 2017 fortsetter de i kjent stil og allerede nå slippes de første artistene.

Fredag kveld blir en eneste lang hitparade, mener Møller, som har sikret seg hitkongen Ketil Stokkan med band.

- Han har mange slagere fra sin solokarriere og har en rekke hits fra sin periode i ZOO, sier den artistansvarlige.

For både eldre og yngre tilhengere vil ifølge Møller huske mange av disse, både fra radio og TV. Låtene fra hele tre Grand Prix-deltagelser og de evigunge ZOO-låtene spilles enda med jevne mellomrom på riksdekkende kanaler.

- En så etablert artist som Stokkan trenger nesten ingen nærmere presentasjon. Det er nok å nevne «Samme sjarmør», «Romeo», «Brandenburger Tor», «Evig ung» og «Vent ikkje legg på», så er vi på sporet av hva vi kan vente oss under Millionfisken, sier en opprømt Møller.

- Stolte

Ikke nok med det — Møller har også sikret seg rockebandet «Senjahopen», som nå annonseres å være det første lørdagsbandet under sommerfestivalen.

- Vi er stolte over å presentere de som de aller første bandet på scenen den lørdagen. De har etablert seg som et solid rockeband både på de store festivalene og på konsertsteder landet over, sier han.

Senjahopen treffer, ifølge Møller, folk med humør og fengende musikalske uttrykk, men også en nerve med finurlige tekster om folk og fisk, liv og død, fest og hverdager.

- Senjahopenfansen er i utgangspunktet ingen homogen gjeng. Her finner man både smågutter som får sjørøverkick av «Over Heia» og eldre fruer som mimrer om mang en «Sommardag», sier han og tilføyer:

- Jeg kan ikke si annet enn at vi gleder oss til å presentere det neste lørdagsbandet — om litt, avslutter Møller.

Foreløpig artistliste:

Torsdag: Katastrofe

Fredag: Postgirobygget og Ketil Stokkan

Lørdag: Senjahopen