Helt i rute i Salangen

I Salangen vandrer representanter for ungdomsrådet fra klasserom til klasserom for å rekruttere unge talenter til UKM.

Foruten å være rektor ved Kulturskolen i Salangen er Bjarne Dahlberg også den voksenpersonen som har ansvaret for UKM i kommunen. Men han gir mesteparten av æren for jobben som blir gjort til Salangen Ungdomsråd.

De er spesielt invitert til Ung Kultur Møtes I likhet med Målselv arrangerer også Lenvik lokalmønstringen i UKM førstkommende lørdag. Denne gang med spesielt inviterte.

I siste liten

– Det gjelder særlig lederen for ungdomsrådet, Sander Johannes Karlsen, og nestleder og UKM-ansvarlig, Henriette Sofie Fredriksen. De går fra klasserom til klasserom på skoler der de informerer om lokalmønstringen. De gjør en svært god jobb når det gjelder å promotere UKM, understreker Bjarne Dahlberg, som regner med bra påmelding også i år når han har slike gode medhjelpere.

Lokalmønstringen i UKM i Salangen er i år satt til tirsdag 28. mars, og avvikles som vanlig i Salangen Kulturhus. Påmeldingsfristen er satt til 19. mars.

– Per dags dasto er det fem påmeldte. Er det etter skjema?

– Er det så mange, da synes jeg vi er helt i rute og vel så det, for når det gjelder de sceniske innslagene så er det nærmest en tradisjon her at man melder seg på i aller siste liten. Og nå er det fortsatt ganske lenge igjen før vår mønstring går av stabelen.

Nå er det igjen klart for lokalmønstring Kommunekontakt Monica Karlstad mener at de kan by på en lokalmønstring med god bredde i uttrykkene.

Når det gjelder kunst så er Salangen begunstiget med stor tilgang på det.

– De har et opplegg med kunstworkshop på skolen. Dette har ført til at det omkring 20 personer som melder seg på med sine kunstbidrag hvert år.

Flere uttrykk

– Vil du, som andre oppfordre til at man melder seg på med flere scerniske uttrykk?

– Det er klart, når det gjelder vokal og dans pleier vi å ha bra med påmelding. Men det vil alltid være slik at jo større spredningen i uttrykkene er jo bedre er det.

– Bør noen som kjenner eller vet om unge talenter «sladre» til UKM om dette?

– Det er ikke alltid at det fungerer helt som det skal. Jeg er selv lærer for en gruppe instrumentalister. Jeg har snakket med dem om å melde seg på til UKM. De er flinke nok, men har ikke lyst til å stå på en scene og spille, og da nytter det ikke.

Dahlberg oppfordrer flest mulig til å komme og støtte opp om talentene på mønstringen 28. mars i år.