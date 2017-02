Gamle ringrever i nytt band

Lørdag spiller det nye bandet Speed opp på «On The Corner».

Med denne konserten åpner innehaver Beate Moeggen årets konsertsesong på On The Corner.

– Det er bandet Speed som stiller på scenen hos oss lørdag 18. februar. Speed har ikke spilt hos oss tidligere, så dette gleder jeg meg veldig til, sier Moeggen.

Besetning

– Dette bandet er ganske nytt selv om det består av rutinerte musikere.

– Det stemmer. Speed ble startet opp for så kort tiden som i fjor høst. Siden det har de gjort noen få spillejobber, men jeg tror at dette er den aller første spillejobben de gjør på Finnsnes.

Bandmedlemmene i Speed er kjent både i og utenfor Midt-Troms.

– Det består av gamle ringrever fra musikkmiljøet i midt Troms. Disse er Svein Kaspersen på gitar og vokal, Steinar Steffensen på gitar, Kenneth Møller på bass, Magne Brynjulfsen på trommer og Knut Amundsen på gitar og sang, forklarer Moeggen.

– Hva slags musikk er det Speed gjør?

– I denne settingen gjør guttene covermusikk, og siden de er så rutinerte kan de gjøre det meste innen musikk. Som Steinar Steffensen sa så ser de aller først an hvilket publikum de har før de velger repertoar. Da går de i ting som de som går ut liker å høre. Musikk som de kjenner og kan synge med på. Allsangfaktoren er stor.

Snacks

Beate Moeggen praktiserer ikke forhåndssalg på konsertene hun har på On The Corner.

– Det har lite for seg. Vi har begrenset med plass, når det er 150 mennesker inne er det først til mølla-prinsippet som gjelder.

– Hva serverer du på en slik kveld som dette?

– Vi har rettigheter på øl og vin, men servering av varm mat har vi ikke. Det har vi ikke kapasitet til. Men jeg er alltid nøye med at det skal stå skåler med snacks på alle bordene som vi gjør vårt beste for å fylle opp hele kvelden. Det er gratis, og noe jeg gjør som en liten gest for menneskene som kommer på konsertene våre.

– Navnet på denne gruppa, står det kanskje for full speed?

– Det har jeg ikke spurt dem om, men kjenner jeg disse gutta rett så står for full speed og full trøkk og full innsats.