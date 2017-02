Gir ut sin andre roman:

På Gibostad sitter Hasan Karayük og skriver. I januar utkom hans andre roman i Tyrkia.

Biblioteket er et godt sted for den som vil finne inspirasjon. Men utsikten mot en parkeringsplass kan like gjerne romme en hel fortelling, smiler Hasan Karayük. I Tyrkia var han teppeselger og agent innenfor shipping, i 1997 kom han nordover og har siden vært bosatt på Senja. For noen år siden begynte han å skrive. I november 2015 ble romanen «Lofoten». «Savasin iki yüzü» presentert på Tyrkias største bokmesse i Istanbul. Nå er «Kayakci» kommet ut. På norsk blir tittelen «Skiløper».

Karayük skriver fiksjon, men bakgrunnen for det han skriver – og miljøet han henter handling fra, er reell nok.

– Ideen kom til meg etter et nyhetsoppslag om en tragisk hendelse for noen år siden. Det er en roman, men det er en roman med røtter i realismen, forteller han.

Samfunnskritikk

Det er forlaget Roza i Istanbul som har gitt ut «Kayakci». I motsetning til den forrige utgivelsen, «Lofoten», er ikke handlingen i «Kayakci» like stedbunden.

– Som tittelen røper, utspiller det hele seg i et land nord for polarsirkelen. Men det kunne like gjerne ha vært i Sverige eller Finland som i Norge.

– Det handler mye om vennskap, om ekstremsport og om å leke med livet til andre – på flere vis. I det siste ligger også et element av samfunnskritikk, som jeg ønsker at leseren skal oppfatte i det jeg skriver, forteller Karayük.

Murstein

Da trangen til å skrive kom, var det nettopp utsikten over til Bjorelvnes som i mars for tre år siden ga ideen til første skriveprosjekt: «Blå båt», en foreløpig uutgitt roman. Siden har prosjektet vokst i størrelse til en murstein. Den er allerede sendt til forleggeren hans i Tyrkia, og utgivelsen er under planlegging.

I tillegg til å være butikkmedarbeider, er Karayük innehaver av «Smyrna», tidligere «Alanya Kebab» ved siden av On the Corner. Her overtok han høsten 2016.

Oversettelse

– Jeg er glad i å skrive. Jeg kan ikke skrive dikt, men jeg kan skrive bøker, fortellinger og romaner.

– Nå blir det i neste omgang oversettelse og utgivelse på norsk – etter planen allerede i år, smiler Karayük.